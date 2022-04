Retrospectief: De stoomkorenmolen van Polman in Doesburg

Eind twintigste eeuw werd het pand op deze foto gesloopt om ruimte maken voor het prestigieuze IJsselkadeproject in Doesburg. Maar, zoals gebruikelijk in deze rubriek, hebben we gelukkig de foto’s nog. We hebben het hier over stoomkorenmolen van Polman, op deze prent gefotografeerd in 1927.

Al lang voor 1900 stond op die plek aan de IJssel, aan wat toen Contre Escarpe 26 was, een molen. Het was in die jaren nog een windmolen, waarmee het graan van de boeren werd gemalen. Het ding was eigendom van een zekere Hietbrink. Die verving zijn windmolen echter op een bepaald moment door een stoomkorenmolen. De maalstenen werden sindsdien aangedreven door een grote stoommachine. Daarmee kon de molen onder alle omstandigheden malen, zolang er maar kolen op het vuur werden gegooid.

Het bedrijf van Hietbrink werd in 1920 overgenomen door de uit Angerlo afkomstige Anton ‘Toon’ Polman. En ook die ging met zijn tijd mee, want hij verving de stoommachine door een Rennes dieselmotor. Op deze foto uit 1927 staat die korenmolen, die later nóg eens van een nieuwe aandrijving werd voorzien en na de Tweede Wereldoorlog ook nog op een elektromotor ging draaien.

De maalderij van Polman werd in 1975 opgeheven, waarna zich het autobedrijf van Henk Hendriks zich in het pand vestigde. Die startte er het tegenwoordig bekende Hot Rod. Ben Polman zelf was in die tijd vooral actief in zijn dierenwinkel.

Zoals gezegd maakte het gebouw en naastliggende panden ruimte voor een nieuw project. Doesburg wilde van de verpauperde wijk af en de stad van een nieuw elan voorzien. Naar een ontwerp van Adolfo Natafini en Corinne Schrauwen werd tussen 2003 en 2007 het IJsselkadeproject gerealiseerd. Een complex van eengezinswoningen, luxe appartementen, een woontoren van twaalf verdiepingen en een hotel.

Overigens is er aan de Contre Escarpe nog steeds een molen te zien, eveneens eigendom van Ben Polman. Nadat plannen om de windmolen – die op 15 april 1945 door de Duitsers werd opgeblazen – te herbouwen het niet haalden, besloot hij om een bijna levensgrote windmolen op de zijkant van zijn huis te laten schilderen.