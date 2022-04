Retrospectief: De spoorlijn langs Rheden

In 1860 werd door de Staat besloten tot de aanleg van een spoorlijn tussen Arnhem en Zutphen. Het totale plan bestond uit een lijn die Arnhem uiteindelijk met Leeuwarden zou verbinden. Aanvankelijk werd de lijn aangeduid als de Nederlandse Rijn-spoorweg, maar bij ingebruikname van het eerste deel in 1865 werd de naam IJssellijn al gebruikt.

Voor de aanleg van de spoorlijn werd een speciale wet aangenomen, waaruit de krant in april 1862 citeerde. “De nieuwe wet bevat een éénig artikel, luidende: Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert, ten name van den Staat, van de eigendommen noodig tot den aanleg van den spoorweg van Arnhem naar Zutphen, loopende door de gemeenten Arnhem, Rheden, Brummen en Zutpen, van den Nederl. Rijn-spoorweg, nabij den straatweg van Arnhem naar Zutphen, met eene kromming langs Plottenburg, verder langs Presikhaaf genoegzaam evenwijdig aan den straatweg, door de kom van Velp, langs Rheden; den straatweg overgaande tusschen dit dorp en de steeg, en ten Noorden van dien weg in bijna regte richting langs Dieren doorlopende tot nabij het gehucht Leuvenheim, met eene kleine bogt langs de Rees, voorts weder regt langs Rhienderhof en Koolwiek naar de Hoven, om daar met eene kromming den IJssel te bereiken.”

Tegen die toch ingrijpende plannen werden slechts twee bezwaren ingebracht en dan alleen ten aanzien van de plannen voor de stations in Arnhem en Rhedersteeg. Het was de bedoeling dat onder meer Velp, Rheden, Dieren en Brummen stations zouden krijgen. Echter, het station van Rheden werd aangelegd in De Steeg, nabij de ingang van landgoed Rhederoord. Dat was toen namelijk het woonhuis van de Rhedense burgemeester Brantsen, die een ‘eigen’ station wilde. Het bleef tot 1947 in gebruik.

Pas in 1952 kreeg het dorp Rheden een eigen station, op de locatie van deze foto uit 1940. Bij het maken passeert juist een stoomloc uit de serie 1700-1800 met enkele rijtuigen. De parallelweg droeg en draagt nog steeds de naam Dr. Langemeijerweg – op de ansichtkaart foutief gespeld met een ‘y’. Hij was huisarts in Rheden en van 1911 tot zijn overlijden eind 1917 ook gemeenteraadslid.