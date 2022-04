Repair Café Doesburg

DOESBURG – Woensdag 6 april is het Repair Café in Doesburg weer open, tussen 14.00 en 17.00 uur op de locatie Beumerskamp van Caleidoz in Doesburg. Bezoekers kunnen langskomen met hun kapotte apparaten, kleding, computers, fietsen en ga zo maar door. Een van de vrijwilligers gaat ermee aan de slag. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Aanmelden voor het Repair Café kan bij Gertie Jordens, tel. 06-12843218 of g.jordens@caleidoz.nl.