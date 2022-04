Regionaal team helpt mensen weer aan het werk

REGIO – Mensen die na 12 maart 2020 werkzoekend zijn geworden of hun baan dreigen kwijt te raken, kunnen gratis hulp inschakelen van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Gelderland. Een team van experts staat klaar om advies te geven en werkzoekenden in Midden-Gelderland vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door sollicitatiebegeleiding, loopbaanadvies, arbeidsmarktoriëntatie, scholing of praktijkleren.

Het RMT Midden-Gelderland is in september 2021 van start gegaan en inmiddels hebben al ruim 100 mensen zich aangemeld voor hulp bij het vinden van werk. In het RMT werken werknemers- en werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en onderwijs samen om mensen (van werk) naar werk te begeleiden. Zowel werkenden en schoolverlaters als mensen die na 12 maart 2020 in de WW of bijstand zijn gekomen, kunnen hulp aanvragen bij het RMT. Maar ook zzp’ers, werkgevers of mensen die graag weer mee willen doen op de arbeidsmarkt zijn welkom. Er zijn volop kansen op werk in Midden-Gelderland, want het aanbod aan vacatures is hoger dan ooit.

De hulp van het RMT kan tot 31 december 2022 worden aangevraagd en wordt gefinancierd vanuit de overheid. Om in aanmerking te komen voor hulp via het RMT moet iemand na 12 maart 2020 zijn werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of met werkloosheid worden bedreigd. Ook moet iemand de behoefte hebben aan extra ondersteuning. Op de website www.rmtmiddengelderland.nl staat meer informatie over de dienstverlening en een formulier waarmee mensen zich kunnen aanmelden voor hulp.

Het RMT Midden-Gelderland is er voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Daaronder vallen de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Samen met de mobiliteitsteams van de andere arbeidsmarktregio’s vormen ze een landelijk dekkend netwerk. Bewoners van andere gemeenten kunnen op hoewerktnederland.nl een RMT in hun regio vinden. Het RMT roept iedereen die hulp nodig heeft op om er gebruik van te maken. Via de website www.rmtmiddengelderland.nl kunnen mensen zich aanmelden voor de gratis dienstverlening.