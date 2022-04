PlusBus zoekt chauffeurs

RHEDEN/ROZENDAAL – Het aantal aanvragen voor vervoer met de PlusBus stijgt en daarom is de organisatie op zoek naar een vijftal nieuwe chauffeurs. Chauffeurs rijden naar eigen voorkeur één of meerdere dagdelen per week. Wie zich aanmeldt, gaat na een introductiegesprek een aantal keer op pad met een ervaren chauffeur om ervaring op te doen. Daarna kunnen nieuwe chauffeurs alleen op pad om cliënten op te halen en naar hun bestemming te brengen. De organisatie roept vooral ook dames op te reageren. Aanmelden kan via secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl of anders via planning, tel. 026-3707071.

De PlusBus is tien jaar geleden in het leven geroepen voor mensen die zelf niet of moeilijk met het openbaar vervoer kunnen reizen. De chauffeurs brengen cliënten naar dagbesteding, dokter of ziekenhuis, maar ook naar winkels, kapper of familiebezoek.