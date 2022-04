Plannen voor Woonzorglocatie in OBS De Dalk

KLARENBEEK – Openbare basisschool De Dalk in Klarenbeek, gelegen op de grens van de gemeente Apeldoorn en Voorst, moet na dit schooljaar de deuren sluiten. Daaruit is bij de Klarenbekers het idee ontstaan om de mogelijkheden te onderzoeken om het pand voor Klarenbeek te behouden. Er wordt gedacht om hier een woonzorglocatie voor ouderen te realiseren met de naam ‘Hart van Klarenbeek’.

De initiatiefnemers zijn hierover met de gemeente Apeldoorn in gesprek. Om dit gesprek nog beter te kunnen voeren, is er recent een enquête in Klarenbeek uitgezet. Doel hiervan was om de mening van de inwoners van het dorp mee te kunnen nemen in de gesprekken met Apeldoorn. De enquête heeft veel reacties opgeleverd, waardoor men mag spreken van een representatieve steekproef. Een heel mooi resultaat, omdat de uitkomsten daarmee ook gebruikt kunnen worden in de verdere uitwerking van de plannen.

Klarenbeek draagt een dergelijke woonzorgvoorziening zeker een warm hart toe, blijkt uit enquête. Maar liefst 98,8 procent van de respondenten is van mening dat een woonzorglocatie voor ouderen goed zou zijn voor het dorp. Daarbij zijn er veel ideeën geopperd over de invulling en heeft men aangegeven wat belangrijk zou zijn in zo’n locatie. Dit alles kunnen de initiatiefnemers meenemen in de planvorming.

Daarnaast hebben ook veel enthousiaste Klarenbekers zich gemeld om als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Een mooi resultaat, waar Klarenbeeks Belang heel blij mee is Het bestuur zegt: “De komende periode werken we de plannen verder uit en zal uiteindelijk moeten blijken of we daarmee de gemeente Apeldoorn kunnen overtuigen en we ook een toekomstbestendig scenario neer kunnen zetten. Met de steun van het dorp voelen we ons gesterkt om de plannen verder uit te werken. We gaan er dan ook alles aan doen om dit te realiseren.”

Foto: Martien Kobussen

Bij de foto: School no. 7 De Dalk waarmee de Klarenbekers grote plannen hebben