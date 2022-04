Openbaar toilet in Ellecom geopend

ELLECOM – Ellecom kan de pot op. Onder dat ludieke motto werd zondag 27 maart het nieuwe openbaar toilet op het dorpsplein in Ellecom geopend. Aan wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden de eer. Zij verrichtte de openingshandeling en werd daarvoor door Theo van Berkel bedankt met een prachtig ‘toiletpakket’. Met dit toilet, gerealiseerd op initiatief van muziekvereniging Excelsior, Ellecoms Belang en Oranjevereniging Ellecom, is het dorp een mooie openbare voorziening rijker. Het toilet is rolstoeltoegankelijk en te openen via de app Hogenood. De wc is gerealiseerd met bijdragen van onder andere de gemeente Rheden, Rabobank Arnhem e.o. en het Univé Buurtfonds. Ook veel inwoners hebben een bijdrage gedaan via de Ik buurt mee!-cheques.

Foto: Han Uenk