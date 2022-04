Op zoek naar vogels

TONDEN – Op zondag 10 april houdt IVN Eerbeek e.o. een excursie onder begeleiding van gidsen in de omgeving van het Sterrebos in Tonden.Tijdens deze wandeling van anderhalf tot twee uur gaan ze op zoek naar zingende vogels. Rond deze tijd van het jaar komen de broedvogels weer terug en zingen zij volop om hun territorium af te bakenen en op zoek te gaan naar een partner. Omdat de bomen nog niet in het blad staan, zijn ze ook nog eens gemakkelijk zien, neem daarom een verrekijker mee. Daarnaast zijn nog niet alle wintergasten vertrokken. De start is van de wandeling is om 6.45 in de ochtend bij buurthuis de Sterre aan de Sterrebosweg 6 in Tonden. Vooraf opgeven is niet nodig. Een gift als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

Foto: Joop Gerretse