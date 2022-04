Omgevallen boom verspert Beekhuizenseweg

VELP – De brandweer van Velp kwam vrijdagmiddag 1 april rond 12.35 uur in actie omdat er een boom over de Beekhuizenseweg was gevallen. Omdat het om een boom van Natuurmonumenten ging, kwamen ook medewerkers van deze organisatie ter plaatse. De brandweer heeft de takken van de boom in stukken gezaagd. De stam werd met behulp van een tractor van de weg gehaald. De klein gezaagde takken en de stam werden in de berm neergelegd, waarna de weg weer begaanbaar was.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink