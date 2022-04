Nieuw seizoen kasteel en park Rosendael

ROZENDAAL – Kasteel en park Rosendael in Rozendaal zijn vanaf 1 april weer geopend van dinsdag tot en met zondag. Bezoekers zijn tussen 11.00 en 17.00 uur welkom voor een rondleiding of om op eigen gelegenheid door het kasteel te dwalen.

Na bijna 700 jaar onafgebroken bewoond te zijn geweest geeft kasteel Rosendael bezoekers nog steeds een mooi beeld van hoe er op een kasteel werd geleefd. Bezoekers kunnen aan de hand van een gratis app de vertrekken in het kasteel verkennen en meer lezen over de collectie die er te zien is. Daarnaast zijn er op gezette tijden rondleidingen, waarin wordt verteld over de graven en hertogen die op Rosendael woonden. Daarbij wordt een aantal kamers bezocht die niet op eigen gelegenheid te zien zijn.

Rond het kasteel ligt het landschapspark met bijzondere boomsoorten en kunstwerken. Er zijn tuinsieraden als de bekende Bedriegertjes en de bezoekers kunnen een kijkje nemen tussen de stammen van de reuzenlevensboom, het water oversteken via de stapstenen en als het mooi weer is een blik werpen in de Oranjerie, die nu nog even fungeert als winterstalling voor de kuipplantencollectie.

Alle informatie over openingstijden, activiteiten en bijzondere evenementen is te vinden op www.glk.nl/rosendael. Hier is het ook mogelijk een ticket te boeken.