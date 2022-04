Nieuw clubhuis scouting heet ‘t Boschken

RHEDEN – De jeugdleden, ouders en vrienden van scouting Rhedense Pioniers waren zaterdag 19 maart uitgenodigd om de vorderingen van de bouw van hun nieuwe clubhuis te bekijken. Er waren veel mensen aanwezig om het gebouw nu ook eens aan de binnenkant te zien, waar de contouren voor de lokalen al zichtbaar zijn.

Tijdens deze bezichtiging is ook de naam van het nieuwe gebouw bekendgemaakt. Na een stemming onder de leden is dat ’t Boschken geworden. Deze naam is afgeleid van een oude naam voor het gebied waarop het gebouw staat. Op een landkaart uit 1659 is dit gebied namelijk aangeduid als ’t Bosken. Verder is het ook een mooie herinnering aan het oude scouting gebouw De Boschschuur aan de Heuvenseweg.

Ondanks dat er al veel werk is verzet, duurt de bouw langer dan verwacht. Er heeft zich weer een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld voor het afbouwwerk en daar is scouting heel blij mee, want de kinderen en leiding hopen zo snel mogelijk hun activiteiten vanuit het clubhuis te ondernemen.

De bouw is verder te volgen op www.rhedensepioniers.nl.