Nationale Diabetes Challenge van start in Velp en Rheden

VELP / RHEDEN – In Velp en Rheden gaat in mei de Diabetes Challenge van start. Deelnemers verbeteren hierbij hun gezondheid door één keer per week samen te gaan wandelen.

De Nationale Diabetes Challenge is een beweegproject dat de leefstijl en gezondheid van mensen (met diabetes) verbetert. In 20 weken tijd wandelen de deelnemers eens per week samen met zorg-, sport- en welzijnsprofessionals. Er wordt maximaal één uur gewandeld, waarbij gelet wordt op ieders niveau. De wandelingen zijn niet alleen bedoeld voor mensen met diabetes, ook mensen zonder diabetes kunnen meelopen.

De Challenge wordt in september afgesloten door gezamenlijk de finale te wandelen tijdens het Diabetes Challenge Festival in Arnhem. De verwachting is dat iedereen op deze dag iedereen zeker 5 kilometer kan lopen en sommigen misschien zelfs 10, 15 of 20 kilometer.

Dieren

Op maandag 18 april is het Duynhuis in Dieren gestart met wekelijkse wandelingen. De wandelmomenten vinden plaats op maandagochtend van 10.00 tot 11.00. De start is vanaf inloophuis het Duynhuis in Dieren. Meer informatie is verkrijgbaar via i.vandijk@rheden.nl. Inschrijven kan via www.nationalediabeteschallenge.nl/diabetesinloopdieren.

Velp

Op dinsdag 17 mei start het Gezondheidscentrum Velp met wekelijkse wandelingen. Deze zijn op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. De start is vanaf het Gezondheidscentrum. Meer informatie is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl/gezondheidscentrumvelp en verkrijgbaar via info@eenplus.nl. Inschrijven kan via de site.

Rheden

Op woensdag 18 mei start Huisartsenpraktijk Sloetjes en Krijger in Rheden met de wekelijkse wandelingen. Hier wordt gelopen op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur. De start is vanaf Dorpshuis Rheden. Inschrijven kan via www.nationalediabeteschallenge.nl/huisartsenpraktijksloetjesenkrijger, waar ook meer informatie te vinden is. Vragen stellen kan via i.vandijk@rheden.nl.