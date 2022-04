Nacht van het Verhaal

RHEDEN – Vrijdagavond 1 april wordt de Nacht van het Verhaal gehouden in de Dorpskerk van Rheden. Het is een open podium waarbij iedereen een verhaal op zijn of haar eigen manier mag vertellen. Een diverse groep mensen heeft zich aangemeld om aan deze editie mee te doen, daardoor kon een mooi en afwisselend programma worden opgesteld. De verhalen, anekdotes en poëzie worden afgewisseld met zang en muziek. De verhalen zijn vrolijk, grappig, echt gebeurd, verzonnen, inspirerend, om over na te denken of om bij weg te dromen. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Het begint om 20.30 uur, de deuren zijn open vanaf 20.15 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.