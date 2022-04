Mooie opbrengst collecte

BRUMMEN – Begin december vorig jaar gingen vrijwilligers van het Leger des Heils op pad om te collecteren. In Brummen heeft dit maar liefst 705,47 euro opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor activiteiten en ondersteuning van mensen in de regio Zutphen, die buiten andere voorzieningen vallen.