Maisakker in Empe maakt plaats voor boomgaard met oude appelrassen

EMPE – In Empe zijn bijzondere hoogstam appelbomen geplant op een akker waar eerder mais stond. Vrijwilligers van Land van Ons hebben op zaterdag 19 maart bomen geplant op de akker aan de Hommelstraat. Het duurt vijf tot tien jaar voordat de bomen grotere hoeveelheden vrucht geven. De appels worden gebruikt om extra smaak te geven aan de cider van enthousiaste, nieuwe pachters.

Het perceel in Empe is eind 2021 aangekocht door burgercoöperatie Land van Ons. Een deel van het land wordt verpacht aan een biologische boer en een deel aan Rob le Rutte en Marin van Sprang (foto). Er wordt gewerkt aan plannen om via houtwallen en waterlopen de natuur te herstellen en dat te combineren met natuurinclusieve landbouw.

Rob le Rutte en Marin van Sprang willen hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek behouden. Van Sprang: “Vroeger had elke boerderij een appelboomgaard. Dat was handig, dan konden de appels hoog groeien en de koeien konden eronder grazen. Tegenwoordig is er voor veel van die hoogstam appelrassen geen bestemming meer. Bij de supermarkt zie je maar een paar soorten appels, terwijl er honderden rassen zijn. Met Rob ben ik daarom een bedrijfje gestart dat lekkere cider maakt van appels uit die hoogstamboomgaarden. Zo krijgt dat fruit weer een bestemming.”

“Ik doe dit naast mijn reguliere werk”, vertelt Van Sprang. “In het dagelijks leven werk ik als projectmanager in de ICT. Deze boomgaard is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ons doel is om hoogstamboomgaarden in onze streek te behouden. Want die boomgaarden zijn kenmerkend voor het mooie landschap rond de IJssel. En al die rassen kunnen nog eens van pas komen vanwege hun genendiversiteit, bijvoorbeeld om resistentie tegen een bepaalde appelbomenziekte mogelijk te maken.”

Enthousiast vertelt Van Sprang wat bijzonder is aan de bomen die geplant worden: “De rassen die we hier planten, zijn een aanvulling op de smaken die we al van particulieren krijgen. Van particulieren krijgen we vaak appels met veel suikers en zuren. We gaan dat mengen met de rassen die we hier vandaag planten, zoals Kingston Black en Ellis Bitter. Deze bijzondere rassen hebben wat bitter in de smaak. Zo wordt de smaak van de cider completer, net zoals met tanines in wijn.”

Van Sprang en Le Rutte pachten hun land van Land van Ons, een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Met de inleg van inmiddels meer dan 18.000 deelnemers is al ruim 160 hectare grond aangekocht. Samen met boeren geeft men weer ruimte aan insecten, vogels, kruiden en andere dieren. Iedereen kan meedoen. Voor 20 euro wordt iemand voor twee jaar lid van de coöperatie en kan men ook grond kopen. Land van Ons wordt gerund door vrijwilligers, alle ingelegde gelden komen ten goede aan de groei van de grond én biodiversiteit.

Foto: Martijn Vellekoop

Foto: Marin van Sprang (links) en Rob de Rutte hebben hoogstam appelbomen geplant in Empe