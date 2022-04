Magda Rook (GPRB) stopt als raadslid

GEM. RHEDEN – Magda Rook, nummer 3 op de kieslijst van GPR Burgerbelangen, stopt als raadslid. In de periode tussen de kandidaatstelling en de verkiezingen is bij haar long-covid vastgesteld. Daardoor is zij voor langere tijd fysiek niet in staat het raadswerk voor de volle honderd procent uit te voeren. Frans Kooistra, nummer 5 op de lijst, zal haar zetel innemen.

Op dinsdag 29 maart is Rook aanwezig bij de vergadering waarin de huidige raad afzwaait. Die avond zal voor haar de laatste vergadering als raadslid zijn.

Magda Rook is sinds 2010 raadslid voor de Groep Pieper Rook/Burgerbelangen (GPRB), de partij die zij met Wim Pieper destijds heeft opgericht. Tot juli 2021 was zij tevens fractievoorzitter van GPRB. Bij de verkiezingen van maart 2022 haalde ze nog ruim 350 voorkeursstemmen, voldoende voor een eigen zetel. Haar gezondheid staat echter niet toe dat ze die ook daadwerkelijk gaat innemen.

Magda heeft zich in de gemeenteraad toegelegd op het Sociaal Domein. Ze wilde zich sterk maken voor de kwetsbaren in de samenleving. “Als gemeente hebben wij de plicht ons te ontfermen over mensen die minder geluk hebben gehad in het leven. Of ze nu in de schuldhulpverlening of de bijstand zitten, iedereen verdient een tweede kans én een rechtvaardige behandeling van de gemeente”, was haar visie.

Ook buiten het Sociaal Domein heeft Magda zich ontfermd over groepen die minder gehoord worden. Zo maakte zij zich rond het Posbankdebat sterk voor de ouderen en mindervaliden. “We hebben als gemeente onze mond vol over inclusiviteit,” aldus Magda. “Dan moet je dat óók doortrekken naar andere groepen in de samenleving.”

GPRB moet nu verder zonder haar oprichter. Thomas Eskes, lijsttrekker en fractievoorzitter, heeft alleen maar lovende woorden over zijn voorgangster. “Wij hadden hier niet gezeten zonder de tomeloze inzet van Magda. Ze heeft de partij opgericht met Wim en die praktisch in haar eentje draaiende gehouden toen Wim ziek werd. Dat wij nu met vier zetels wederom gegroeid zijn, is haar verdienste. Het is ontzettend jammer dat ze juist nu moet stoppen, maar ze mag met trots terugkijken op wat ze neergezet heeft. Wij dragen als partij haar naam met ere!”

Magda kijkt tevreden terug op haar tijd in de Rhedense politiek. “Ik wil al die inwoners die op onze partij gestemd hebben hartelijk bedanken. Het werk was juist door hen zo ontzettend leuk. Ik heb zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Dat nemen ze me niet meer af!”