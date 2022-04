Lintjes voor langdurig actieve raadsleden

GEM. RHEDEN – Tijdens de laatste raadsvergadering in oude samenstelling namen 18 raadsleden afscheid. Zij nemen geen zitting meer in de nieuwe raadsperiode. Raadsleden die hun raadslidmaatschap minimaal twaalf jaar hebben vervuld, komen in aanmerking voor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert heeft hen het lintje opgespeld dat bij deze koninklijke onderscheiding hoort.

Tanco Frijlink uit Velp was lid van de gemeenteraad vanaf 11 maart 2010 voor het CDA. Hij neemt na 12 jaar afscheid.

Jaap Uijthof uit Velp nam al eens eerder afscheid van de raad. Op 15 maart 2006, toen hij 6 jaar lid was geweest van de raad namens D66. 4 Jaar later werd hij opnieuw benoemd tot raadslid, nu voor de VVD. Jaap was vanaf dat moment 8 jaar fractievoorzitter. De laatste 4 jaar was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Sjir Hanssen uit Ellecom was lid van de gemeenteraad vanaf 11 maart 2010 voor de VVD. Hij neemt na 12 jaar afscheid van de raad.

Henk van Valburg uit Dieren was vanaf 16 maart 2006 voor 2 periodes lid van de raad voor de PvdA. De tweede periode was hij ook de fractievoorzitter. Op 25 maart 2014 nam hij afscheid, maar op 28 maart 2018 werd hij opnieuw benoemd als raadslid. Henk was in totaal 12 jaar lid van de raad.

Magda Rook uit Dieren was raadslid vanaf 11 maart 2010 voor de Groep Pieper-Rook/Burgerbelangen. Een groot deel van deze periode was zij fractievoorzitter. In juli 2021 gaf zij dat stokje door. Magda was van plan om weer raadslid te zijn, maar daar heeft zij pas toch van afgezien. Haar gezondheid laat haar in de steek. Magda neemt na 12 jaar afscheid van de raad.

Jorine Dirks uit Velp was raadslid vanaf 11 maart 2010 en tijdens haar hele zittingsperiode fractievoorzitter. Op 23 november 2021 heeft Jorine, na bijna 12 jaar raadslidmaatschap, afscheid genomen van de raad.

Constans Pos uit Dieren Was het langstzittend lid van de gemeenteraad en daardoor nestor van de raad. Constans was al eerder lid van de raad van 1 mei 1990 tot en met 15 maart 2006 en daarna van 27 april 2010 tot en met 28 maart 2014. In de periode 2014-2018 maakte Constans deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Na die periode, te weten op 28 maart 2018, keerde hij terug in de raad. Constans Pos heeft echter laten weten geen prijs te stellen op een koninklijke onderscheiding.