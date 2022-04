Koninklijke onderscheiding voor raadsleden

GEM. BRUMMEN – Tijdens het afscheid van de oude gemeenteraad op dinsdag 29 maart, zijn twee vertrekkende raadsleden benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau omdat zij langer dan 12 jaar raadslid zijn geweest. Burgemeester Alex van Hedel speldde hen het bijbehorende lintje op.

Ihsan Tunc (57) is sinds 2010 raadslid voor de Partij van Arbeid. Deze Eerbekenaar is naast zijn raadlidmaatschap werkzaam bij Volker Wessel Telecom Infra als telecom enigineer. Ook binnen de moskeegemeenschap is hij altijd actief geweest. Hij zat van 2010 tot 2022 in de raad, dat zijn drie periodes.

Mame Douma (73) is eveneens sinds 2010 raadslid. Hij heeft in deze periode het werk als raadslid gedaan onder de vlag van achtereenvolgens de VVD, Lokaal Belang en Democratisch Brummen. Bij aanvang van het raadlidmaatschap was hij werkzaam als luchtvaartpiloot, inmiddels is hij gepensioneerd. De laatste jaren was hij als nestor van de raad ook plaatsvervangend voorzitter. Ook vervulde hij met regelmaat het voorzitterschap van een raadsforum. Ook Mame Douma was drie periodes actief, van 2010 tot 2022.

Ook Mathilde Meindersma-Matulessy en Gerda Jolink komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding, maar deze kon door omstandigheden nog niet worden uitgereikt. Dit gebeurt op een later moment.