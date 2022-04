Klassiek pianorecital in Oude Jan Velp

VELP – Laura Mercedes Sanchez komt zondag 10 april naar de Oude Jan in Velp voor een pianorecital. Het concert begint om 15.30 uur. Op het programma staan composities van de 18e eeuwse Spaanse componist Antionio Soler en van de veel modernere Poolse componiste Grazyna Bacewica. Maar Laura speelt ook prachtige pianostukken van Haydn, Beethoven (Sonate no.24) en Chopin (een Polonaise en Nocturne).

Laura Mercedes Sánchez werd geboren in Málaga en speelde al piano toen ze 6 jaar oud was. Op haar 12e won ze een eerste prijs bij een pianowedstrijd. Ze ging studeren aan het Conservatory of Music in de Spaanse stad Salamanca en behaalde daar in 2018 haar bachelor. Via het internationale studenten uitwisselingsprogramma Erasmus greep ze de mogelijkheid aan om een jaar naar Budapest te gaan en studeerde daar aan de Frans Lizst-academie. Aansluitend volgde ze diverse masterclasses in Málaga en Madrid bij bekende pianisten. Ze deed (succesvol) mee aan diverse concoursen en trad ondertussen op in verschillende concertzalen in Spanje en Hongarije. En in Londen bij Saint-Martin in the Fields. Ook in Nederland en Duitsland gaf en geeft ze veelvuldig recitals.

Op dit moment studeert Laura in het Duitse Hannover aan de Hochschule für Musik, Theater und Medien en geeft pianolessen aan gevorderde studenten in Duitsland en Spanje.

De entree tot het concert in Velp bedraagt 15 euro, met kortingen voor Vrienden van de Oude Jan, bezitters van een Gelrepas, CJP en jongeren. Kinderen mogen gratis mee. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter en indien nog beschikbaar vanaf 15.00 uur bij de kerk.

Foto: Akiko Zhang