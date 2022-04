Klassiek Motortreffen

BEEKBERGEN – Motorclub De Klassieker houdt zondag 10 april een Klassiek Motortreffen in Beekbergen als opening van het seizoen. Liefhebbers kunnen elkaar hier treffen. Ook zijn er veel motoren, scooters en bromfietsen te zien die ouder zijn dan 25 jaar. Er is gelegenheid motoren te koop aan te bieden of aan te schaffen en ook worden kleding en boeken aangeboden. Henk de Groot is aanwezig voor advies over uitdeuken van benzinetanks, het spuiten van motorframes of andere schade. Er is veel gelegenheid om technische kennis met elkaar uit te wisselen. De barbecue wordt opgestookt en de koffie staat klaar. Het treffen is van 10.00 tot 17.00 uur bij De Groot Autoschade aan de Zwarte Bergweg 16 in Beekbergen en is vrij toegankelijk.

Motorclub De Klassieker zou graag het ledenbestand wat uitbreiden. “Kom eens naar één van onze clubavonden in Harfsen en ervaar hoe leuk het is om met elkaar over onze oude motoren te praten”, zegt voorzitter Gijs van Dommelen. Op een de clubavond wordt elke keer een ander onderwerp centraal gesteld, zoals nieuwe verkeersregels of nieuwe benzine. De motorclub maakt regelmatig toers door de provincie of de leden gaan samen een weekend weg en trekken dan veel bekijks met hun motoren. De Klassieker is een actie club, die al 40 jaar bestaat.

www.mcdeklassieker.nl