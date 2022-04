Inzameling Voedselbank

DOESBURG – De voedselbank houdt vrijdag 8 en zaterdag 9 april een inzamelingsactie bij supermarkten Coop en Dekamarkt. Er worden goederen ingezameld voor de ongeveer 70 gezinnen in Doesburg die aangewezen zijn op ondersteuning van de voedselbank. Het doel is hun een feestelijk Pasen te bezorgen met extra levensmiddelen in hun wekelijkse pakket. De Voedselbank organiseert deze actie samen met de Protestantse Gemeente van Angerlo en Doesburg en andere kerkgenootschappen in Doesburg. Vrijwilligers helpen winkelende klanten in bovengenoemde supermarkten en zorgen ervoor dat de levensmiddelen uiteindelijk terecht komen bij de mensen die er echt wat aan hebben.