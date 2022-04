Inwoners Bronckhorst krijgen tegemoetkoming energiekosten

GEM.BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst betaalt de tegemoetkoning in energiekosten zo snel mogelijk uit aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente via de participatiebijdrage. Het gaat om de vergoeding van 800 euro die door het Rijk ter beschikking is gesteld voor inwoners rond bijstandsniveau.

De tegemoetkoming op de energiekosten voor inwoners rond bijstandsniveau is al langere tijd geleden aangekondigd vanuit het Rijk. Voor de regeling moet de wet echter worden aangepast, waardoor het lang duurt voor de gemeente de regeling kan uitvoeren. De gemeente Bronckhorst wil dit niet langer afwachten.

Inwoners die een participatiebijdrage van Bronckhorst ontvangen, komen nu al in aanmerking voor de energiebijdrage. Deze inwoners zijn bekend bij de gemeente en vallen zeker onder de regeling. Het bedrag van 800 euro wordt in twee delen uitgekeerd. Er hoeft geen aparte aanvraag gedaan te worden door deze groep inwoners. Zij ontvangen binnenkort bericht.

Andere inwoners die mogelijk onder de regeling gaan vallen, moeten wachten op de wetswijziging. Zodra die bekend is lezen zij via de lokale media en op www.bronckhorst.nl hoe zij een aanvraag voor de tegemoetkoming kunnen doen.