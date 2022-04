Informatieavond Steunouder en Homestart

VELP – Mensen die altijd al hebben willen weten wat Steunouder en Homestart kunnen betekenen voor gezinnen in Rheden en Rozendaal, zijn welkom op de informatieavond op maandag 25 april. In Velp vertelt Incluzio alles over deze projecten en de mogelijkheden om als vrijwilligers ondersteuning te bieden.

Steunouder en Homestart bieden ondersteuning aan gezinnen. Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kunnen ouders daar wel wat helpende handen bij gebruiken. Steunouder en Homestart brengen ‘vraag-gezinnen’ in contact met vrijwilligers die tijd en ruimte hebben om een gezin een hart onder de riem te steken door een dagdeel per week een gastvrij thuis te bieden aan een of meer kinderen. Of gezinnen in huis willen ondersteunen door een luisterend oor te bieden of praktische hulp.

“Het begint al met dat blije snoetje dat op me afrent als ik haar op woensdagmiddag ophaal bij school. En als ik haar dan terugbreng ’s avonds na het eten en de mama appt me om te bedanken dan kan ik alleen maar denken: dat is dus plezier voor drie, want ik geniet er net zo hard van!”, vertelt een van de vrijwilligers.

Incluzio verzorgt maandag 25 april een informatieavond. Deze duurt van 19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van Carnavalsvereniging Narrenkap aan De Beemd 3 in Velp. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Silvana Linnenbank, slinnenbank@rheden.nl of tel. 06-20405530.