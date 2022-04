Informateur Bronckhorst adviseert college van GBB, VVD en PvdA

GEM. BRONCKHORST – Informateur René van Dijk, aangesteld om de mogelijkheden voor de vorming van een college in de gemeente Bronckhorst te onderzoeken, adviseert de partijen de coalitieonderhandelingen te starten tussen Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB), VVD en PvdA. Tijdens een extra raadsvergadering op 13 april lichtte hij het advies toe.

Op basis van zijn opdracht heeft de informateur met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de Bronckhorster raad constructieve gesprekken gevoerd. Alle partijen geven aan dat de verkiezingsuitslag leidend moet zijn en dat GBB als grootste partij het initiatief bij de onderhandelingen moet nemen. De VVD (gelijk gebleven in aantal zetels) en het CDA (1 zetel verlies) komen even vaak terug in de door partijen genoemde voorkeurscoalities. Ondanks brede waardering voor de GroenLinks-wethouder, vinden de partijen dat de verkiezingsuitslag niet rechtvaardigt dat GroenLinks met 1 zetel verlies in de coalitie terugkomt. Een aantal partijen ziet in de PvdA wél een mogelijke coalitiepartij.

Mocht de coalitie GBB, VVD en PvdA niet haalbaar blijken, dan adviseert de informateur dat een coalitie bestaande uit GBB, CDA en PvdA een goed alternatief is.

Thema’s

De reacties op de vraag naar de belangrijkste onderwerpen voor Bronckhorst voor de komende vier jaar leverde 5 thema’s op: Wonen (betaalbaar, duurzaam, vernieuwend, gericht op starters, senioren en doorstroming), Economie, ondernemerschap en werk, Duurzaamheid (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit), Preventie, welzijn, zorg en inkomen en Landschap en landbouw. Veel gelijkluidende doelen zijn gedeeld met de informateur en weinig fundamentele verschillen. Conclusie: getalsmatig zijn er veel coalitiemogelijkheden en zijn er op inhoud weinig verschillen.

Advies

Het advies van de informateur is vooral gebaseerd op de criteria die in het duidingsdebat zijn genoemd: ‘stabiel, breed en gericht op dualisme en cultuurverandering’. Zijn eerste voorkeur gaat dan ook uit naar een coalitie van GBB, VVD en PvdA. De samenwerking tussen GBB en VVD is de afgelopen periode als positief ervaren en is dan ook een goede basis voor een stabiele coalitie. De aanvulling met de PvdA zorgt niet alleen voor een brede coalitie in aantal zetels, maar ook voor een brede ideologie binnen de coalitie: lokaal, rechts en links.