Informateur adviseert coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie

GEM. RHEDEN – Informateur Ronald Paping heeft op verzoek van GroenLinks gesprekken gevoerd met alle Rhedense politieke partijen. Daaruit heeft hij geconcludeerd dat een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie het meest kansrijk is. Deze vier partijen geven zelf aan een voorkeur te hebben voor een bredere coalitie met een vijfde partij, mogelijk GPR/B.

De informateur adviseert de formatie te starten met het verkennen van een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Indien de partijen toch een bredere coalitie willen, raadt Paping aan direct te verkennen of het mogelijk is om met GPR/B inhoudelijk overeen te komen. Er zijn inhoudelijk wel wat verschillen in opvatting waar het gaat over de belangrijke onderwerpen lastenontwikkeling, Posbank en duurzaamheid/energietransitie. De vier eerstgenoemde partijen zitten inhoudelijk meer op één lijn. Als GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie er met GPR/B niet uitkomen, adviseert Paping met zijn vieren verder te gaan. “Een coalitie met CDA of VVD lijkt als vijfde partij programmatisch en qua voorkeurscoalitie lastig”, meldt hij. Het doorgaan van de huidige coalitie (VVD, D66, CDA en PvdA) is mogelijk, maar heeft bij geen van de partijen de voorkeur

Paping adviseert een coalitie-akkoord op hoofdlijnen te ontwikkelen, waarin heldere afspraken worden gemaakt over belangrijke onderwerpen en het budgettair kader. Daarnaast zou een raadsagenda moeten komen, waarin een aantal opgaven wordt benoemd die raadsbreed worden opgepakt. Hij adviseert inwoners hierbij te betrekken en de agenda regelmatig te actualiseren. Tot slot pleit Paping er bij de invulling van de wethoudersposities voor dat er een stabiel, deskundig en slagvaardig team wordt gevormd.

Nu de informatieronde is afgesloten, adviseert Paping een formateur aan te stellen. GroenLinks heeft hierbij het initiatief.