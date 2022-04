Hoe een jonge kraker een succesvolle politieke partij opstartte in Doesburg

DOESBURG – Leden, bestuur en prominenten uit de geschiedenis van de SP in Doesburg kwamen zaterdag 9 april bijeen in De Waag. Ze vierden hier het feit dat de lokale afdeling 40 jaar geleden voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. “Die eerste verkiezingen werden een sof”, weet oprichter Jos Palm nog. Later kreeg de socialistische partij juist stevig voet aan de grond in Doesburg.

De afdeling eigenlijk begon als een actie van een twintiger tegen de machthebbers van dat moment. Oprichter Jos Palm kwam bij toeval in Doesburg terecht, vertelt hij voorafgaand aan de bijeenkomst zaterdag. “Ik had een huis nodig. Ik woonde in een kraakpand in Doetinchem en moest eruit. In Doesburg stonden veel woningen leeg en dus heb ik daar een huis gekraakt. Dat ging heel simpel in die tijd.” Een paar maanden later, begin 1979, richtte hij een Doesburgse afdeling van de SP op. “In Doesburg woonden toen veel niet of laaggeschoolde arbeiders, maar er kwamen ook veel jonge, hippe mensen naar de stad. Dat bleek een ideale mix om een SP-afdeling van de grond te krijgen.”

Palm woonde in een echte arbeiderswijk, Wilhelminastraat 3 was het hoofdkwartier van de SP in Doesburg. Hij ging naar eigen zeggen ‘op zoek naar misstanden’. “Want dat was de manier om het kapitalisme te bevechten.” En die misstanden vond hij. “Er was veel dat niet lekker liep en dat was vooral op het gebied van wonen. Dus daar hebben we ons met een actiecomité op gestort. In samenspraak met de lokale huisvrouwen hebben we gevochten voor een renovatie. Die actie werd een groot succes.” Niet dat dat succes bij de eerste verkiezingen, niet lang daarna al wat opleverde, maar de SP kreeg langzaam voet aan de grond. “We gingen als een soort rode Jehova’s langs de deur om ons blaadje de Tribune te verkopen. En dat sloeg aan. Niet dat iedereen direct lid werd, maar mensen waren wel blij met wat we voor ze deden. We zorgden ervoor dat ze wat te vertellen kregen over hun eigen situatie.”

In 1982 deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat was dus bepaald geen succes. “Ik was toen lijsttrekker, eigenlijk bij gebrek aan beter”, vertelt Palm. “We behaalden toen een stuk of 75 stemmen. Vier jaar later ging het al wat beter en in 1990 kreeg de SP ineens bijna 15 procent van de stemmen.” En daarmee had de SP definitief een plek veroverd in de Doesburgse gemeentepolitiek. Vier jaar later was de SP met ruim 29 procent van de stemmen zelfs de grootste en dat bleef zo tot de verkiezingen in 2014. Gedurende die succesjaren werd Doesburg bestempeld als SP-bolwerk en binnen de partij door sommigen zelfs gezien als ‘het tweede Oss’.

Tijdens de bijeenkomst zaterdag werd hier uitgebreid op teruggeblikt. Jos Palm was aanwezig om over die beginjaren te vertellen, maar ook langdurig wethouder Willem Bouman, oud-Tweede Kamerlid Agnes Kant, partijvoorzitter Jannie Visscher en natuurlijk leden van de partij en fractie waren present.

Jos Palm hield het overigens na tien jaar lidmaatschap voor gezien bij de SP. Hij kon zich niet meer vinden in het gedachtegoed van de partij. De journalist en historicus werkt momenteel aan een biografie, waarin ook zijn Doesburgse jaren uitgebreid aan bod komen. Het boek krijgt de titel ‘Kind van Maria tot Mao’.

Foto: Han Uenk

