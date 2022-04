Het Pergolesi Ensemble in Petruskerk

SPANKEREN – Het Pergolesi Ensemble voert op donderdag 7 april om 20.00 uur het Stabat Mater uit van Pergolesi in de Petruskerk in Spankeren.

Het Pergolesi Ensemble staat onder leiding van alt/mezzo Marianne Selleger. Naast haar zingt sopraan Wendeline van Houten. Bijzonder bij het begeleidend instrumentaal ensemble, is dat er saxofoons worden gebruikt in plaats van strijkers.

Dit fameuze Stabat Mater van Pergoles is geschreven voor goede vrijdag. Het is, naast Bachs Matthäus Passion, een veel gehoord paasoratorium. Volgens velen is het ok het bekendste en mooiste Stabat Mater aller tijden.

Kaarten kosten 22,50 euro in de voorverkoop en 25 euro bij de kassa. Jeugd tot 12 jaar heeft gratis toegang. Kaarten zijn te bestellen op pergolesi.ingoedehanden.management.