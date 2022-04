Het Loen’s Vroagen Vuur is terug

LOENEN – Na een succesvolle eerste editie van het Loen’s Vroagen Vuur van Spritshz staat er weer een spetterende tweede editie gepland op zaterdag 9 april. Vorig jaar was het lachen, gieren, brullen. Wát waren de teams fanatiek en de inzet hoog. De lat voor de tweede editie ligt daarom nog hoger.

Er zijn dit jaar nieuwe live-locaties, samenwerkingen en natuurlijk een nieuw quizboek. De organisatie verklapt al dat er voor de quizavond een special guest is: Milestone. Wát hun rol precies is; dat houden ze nog even geheim. Nieuw dit jaar is een feestelijke avond met prijsuitreiking, op zaterdag 30 april in de Brink in Loenen. Deze avond is toegankelijk voor iedereen. Voor de teams van de dorpsquiz is deze avond gratis. Kaartverkoop voor overig publiek start vanaf zondag 10 april, meer informatie over waar de kaarten gekocht kunnen worden volgt op de social mediakanalen van Sprithsz.

De quiz wordt met een team gespeeld vanuit een hoofdkwartier (lees: woonkamer) naar keuze. Spritshz zegt: “Het wordt een avond vol vermaak! Dus opa’s, oma’s, teamgenoten, collega’s, vrienden, familie of een zooitje bij elkaar geraapt. Denk jij (bijna) alles te weten van Loenen en nog vele andere onderwerpen? Geef je dan nu op!”

De kosten bedragen 30 euro per team. Zaterdag 9 april kan iedereen tussen 19.00 en 19.30 uur het quizboek ophalen bij Spritshz en hier tussen 23.00 en 23.30 uur inleveren. Zaterdag 30 april is de feestavond en prijsuitreiking in de Brink. Opgeven kan online, via een link op de Facebook-pagina van Spritshz, of via loensvroagenvuur@gmail.com.