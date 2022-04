Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

met deze woorden hebben burgemeesters in Nederland dinsdag 26 april Koninklijke Onderscheidingen uit mogen reiken, uit naam van Koning Willem-Alexander. Deze lintjes zijn een blijk van waardering voor mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving.

Meneer Ben Bleumink

B. Bleumink (81) uit Brummen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg op Kasteel Engelenburg het lintje opgespeld door burgemeester Alex van Hedel.

De heer Bleumink is al sinds 1970 een actief vrijwilliger. Onder andere bij het St. Jansgilde, als collectant bij de brandwondenstichting, als bestuurslid bij de biljartvereniging en als chauffeur bij het Rode Kruis. Jarenlang was hij bij de vrijwillige brandweer in Brummen en is hij uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea. Meneer Bleumink is een man met een groot hart, die positief in het leven staat en veel betekent voor de gemeenschap.

Foto: Cynthia Vos

Herman Blom

Meneer H.G. Blom (88) uit Brummen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Alex van Hedel speldde hem op Kasteel Engelenburg het lintje op.

Meneer Blom is bij vele verenigingen vrijwilliger geweest en dat al 70 jaar. Naast zijn werk, het runnen van een boerenbedrijf, deed hij veel vrijwilligerswerk. Onder andere als voorzitter van ABTB tot het samengaan met de LTO, als lid van de Andreas parochie, als lid van het schoolbestuur van de Pancratiusschool, als voorzitter van KBO Brummen en als lid van De Marke. Meneer Blom is en maatschappelijk bewogen man met het hart op goede plaats en dat al zoveel jaar.

Foto: Cynthia Vos

Tonnie de Gier-Middelweerd

Mevrouw De Gier – Middelweerd (78) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze woont nu in Hilversum, maar tot vorig jaar in Brummen en kwam terug naar Kasteel Engelenburg, waar zij haar onderscheiding kreeg opgespeld door burgemeester Alex van Hedel.

Mevrouw De Gier-Middelweerd zet zich al jarenlang in allerlei vormen in voor het sociale en maatschappelijke leven in de gemeente Brummen. Ze is actief als voorzitter in de vereniging Ouderenbelang. Deze vereniging is door haar opgericht, nadat de Ouderbond ANBO afdeling Eerbeek was opgeheven. Vanaf 2003 staat ze wekelijks in de Wereldwinkel voor advies en verkoop. Ook voor IVN natuureducatie heeft ze haar sporen verdiend met onder andere het wilgen knotten. Vanaf 2006 is ze voorzitter en lid van KVG (Katholieke Vrouwen Gilde) Eerbeek. Mevrouw De Gier is kortom een vrijwilliger in hart en nieren.

Foto: Cynthia Vos

Paulijn Snijders

Mevrouw P.M. Snijders (69) uit Brummen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Alex van Hedel speldde haar op Kasteel Engelenburg het lintje op.

Mevrouw Snijders heeft belangeloos een grote bijdrage geleverd aan de samenleving. Zij was initiatiefneemster voor de oprichting en is bijna 25 jaar voorzitter geweest van het Filmhuis Dieren. Dit heeft geleid tot een filmhuis met tegenwoordig 8000 bezoekers en een keur aan films.

Kort nadat zij in 2015 in Brummen is komen wonen, heeft zij Brummen Zonder ZwerfVuil (BZZV) opgericht. Inmiddels zijn er enkele tientallen vrijwilligers actief en wordt Brummen zeer regelmatig geschoond van allerlei vormen van zwerfafval. Verder heeft ze circa 15 jaar lang de etalage van een voormalige bakkerij in Dieren voorzien van wisselexposities met werken van regionale kunstenaars. Ook is zij ruim vijf jaar actief als gids in het Lalique Museum in Doesburg, waar ze vele teksten voor catalogi en persberichten heeft geredigeerd.

Foto: Cynthia Vos

Ine Verschoore

Mevrouw W.M. Verschoore (70) uit Brummen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft haar lintje ontvangen in Zutphen.

Mevrouw Verschoore is al 22 jaar betrokken bij jeugdtheater Zjuust uit Zutphen. Zij produceert en regisseert samen met mevrouw Biemond toneelopvoeringen met jongeren. Vaak zijn dit toneelstukken van grote schrijvers, zoals Shakespeare en Roald Dahl. Het sociale proces binnen de spelersgroep, waarin ieder alle teksten leert spelen, brengt een enorme saamhorigheid onderling en spreekt de fantasie aan. Het zijn verrijkende ervaringen voor de spelers. Het lintje is uitgereikt tijdens de lintjesregen in gemeente Zutphen waar mevrouw Verschoore samen met mevrouw Biemond werd gehuldigd.

Willem Jan Weijenberg

De heer Weijenberg (58)uit Empe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg een lintje opgespeld op Kasteel Engelenburg door burgemeester Alex van Hedel.

Meneer Weijenberg is al jaren lid van het dagelijks bestuur van het gemeenschapshuis ’t Oortveld, sinds 2006 is hij voorzitter. Hij is van alle markten thuis en zet zich overal voor in, zoals al het onderhoud, het draaien van bardiensten en het regelen van het bedrijfsschieten.

Verder is de heer Weijenberg al 28 jaar vrijwilliger bij de Oranjevereniging Empe (OVE), ook hier verricht hij weer diverse werkzaamheden. Ook is hij al 25 jaar bestuurslid van schietvereniging DVS waarvan al ruim 15 jaar secretaris.

Foto: Cynthia Vos

Ursula Dijkstra-Rumpf

Ursula Dijkstra-Rumpf (80) uit Hoog-Keppel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst.

Mevrouw Dijkstra is en was onder andere bestuurslid van het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt, collectant voor de Nierstichting, vrijwilliger bij het Hessenbad, afdelingsvrijwilliger bij De Zonnebloem, plaatselijk organisator en collectant voor Kinderhulp, bestuurslid en vrijwilliger bij Volksfeestvereniging Keppel en Eldrik e.o., vrijwilliger bij het Oranjecomité, vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel en vrijwilliger LTC De Drieslag.

Foto: Liesbeth Spaansen / AchterhoekNieuws

Carla Harenberg-Levers

Carla Harenberg-Levers (55) uit Hummelo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst.

Mevrouw Harenberg is en was onder andere bestuurslid bij de Stichting Openluchtspel Hummelo Het Enghuizen en lid van de spelersgroep. Ook was/is zij bestuurslid van de Evenementencommissie van muziekvereniging De Eendracht Hummelo en bestuurslid van Jong Gelre Hummelo. Daarnaast verricht zij taken als mantelzorger.

Foto: Liesbeth Spaansen / AchterhoekNieuws

Meta Schoenmaker

Meta Schoenmaker (73) uit Hoog-Keppel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst.

Mevrouw Schoenmaker is en was onder andere bestuurslid bij de Volksfeestcommissie Keppel, Eldrik e.o., bestuurslid bij KeppelCultuur, bestuurslid van koor Voix-la, vrijwilliger bij de Dorpskerk Hoog-Keppel, contactpersoon bij de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, bestuurslid bij Oranjecommissie Keppel en Eldrik, collectant bij de Nierstichting en Kinderhulp en vrijwilliger bij de

buitenschoolse activiteiten van de De Bongerd.

Foto: Liesbeth Spaansen / AchterhoekNieuws

Aron Aalderink

Aron Aalderink uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs speldde hem het lintje op in museumtuin ’t Olde Ras.

Al 15 jaar maakt de heer Aalderink zich belangeloos verdienstelijk in diverse (bestuurs)functies zowel in als buiten Doesburg. Hij was tien jaar voorzitter van voetbalvereniging OVC’85 en bestuurslid bij Stichting Beheer Samenwerkende Voetbalclubs in Oosterbeek.

Sinds 2013 is hij beheerder bij Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur in Doesburg museumtuin ’t Olde Ras. Dit vergt al jaren een enorme tijdsinvestering en een grote toewijding van hem. Naast de praktische tuinwerkzaamheden begeleidt hij vrijwilligers en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de tuin. De laatste groep voelt zich weer meetellen in de maatschappij. Sinds 2019 is hij bestuurslid bij Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg en stelt zijn expertise ter beschikking.

Foto: Hanny ten Dolle

Frans Hofman

Frans Hofman uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg op het Stadhuis het lintje opgespeld door burgemeester Loes van der Meijs.

Frans Hofman richtte in 1996 D66 op in Doesburg en werd raadslid. Hij was fractievoorzitter tot 2006. Van 2006 tot 2011 was hij wethouder in Doesburg. Daarna zette hij zich verder in voor het sociaal-maatschappelijke leven in Doesburg. In 2011 werd hij bestuurslid en penningmeester van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, een functie die hij nog altijd vervult. Zijn betrokkenheid met financiën en energiebesparing heeft al geleid tot substantiële besparingen op de energielasten van het zwembad. In 2014 werd hij bestuurslid, penningmeester en secretaris van de nieuw op te richten stichting Sportpark Doesburg. Ook na de bouw is hij nog altijd actief voor deze stichting. Daarnaast vervult hij een rol als vertrouwenspersoon. Van 2016 tot 2020 was Hofman financieel adviseur-projectleider van tennisvereniging TVD2002. Hij leidde de verhuizing van TVD2002 naar een nieuwe locatie en verbeterde de financiële situatie. Sinds 2016 is Hofman actief in het Streekmuseum De Roode Tooren als suppoost en doet technische werkzaamheden. Voor de politiek is hij nog jarenlang als bestuurslid betrokken geweest bij D66 Doesburg en vanaf 2018 als fractie-assistent, raadsvolger en adviseur. In 2020 is hij ingevallen voor een zieke collega. Mede dankzij hem kon de D66-fractie in tijden van geringe bezetting voluit meedraaien in de gemeenteraad.

Foto: Hanny ten Dolle

Wilma Krijnen-Vermeulen

Wilma Krijnen uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs speldde haar in Stadshotel Doesburg het lintje op.

Vanaf 1980 zet mevrouw Krijnen zich in als vrijwilligster in uiteenlopende functies voor diverse organisaties of verenigingen in Doesburg. Zo was zij van 1980 tot 2000 actief bij Korfbalvereniging de Rivalen als bestuurslid PR, jeugdtrainster en organisator. Vanaf 2008 tot 2017 was zij een lange periode bestuurslid en uitvoerend vrijwilligster bij Volkstuinders Vereniging in Doesburg. In die periode was zij ook behulpzaam bij Stichting Manifestatie Martinikerk Doesburg. Vaak is mevrouw Krijnen te zien als gastvrouw bij de Fleurige Kade. Voor HetHuisDoesburg (HHD) zet zij zich al vanaf 2010 in voor diverse projecten. Momenteel helpt zij HHD met het fotoarchiefwerk. Daarnaast beheert zij al jaren de lief en leed pot voor de bewoners van het appartementencomplex De Vrijheid.

Foto: Hanny ten Dolle

Jannie Pastoor

Jannie Pastoor uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op het Stadhuis kreeg zij het lintje uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs.

Mevrouw Pastoor heeft zich ruim 47 jaar ingezet als vrijwilligster bij verschillende verenigingen en organisaties. In 1975 was zij medeoprichtster en daarna voorzitter van kegelclub Hopelijk Zonder Poedels (HZP). Tot 2016 heeft zij haar taken bij de kegelclub HZP vervuld en zij is nog steeds betrokken. Sinds de oprichting van Stichting Kegelsport Doesburg in 2007(SKD2007) zit mevrouw Pastoor in het bestuur namens HZP.

Pastoor heeft zich in 1986 en 1987 ingezet voor de viering van 750 jaar stadsrechten Doesburg en leverde een grote bijdrage aan de werkgroep De Langste Tafel. Van 1986 tot 1997 was zij lid van de cliëntenraad van Huize Sint Elisabeth en IJsselzicht. Vanaf 1973 verrichtte zij diverse hand en spandiensten bij vereniging Doesburg en Oranje en van 1990 tot 2001 was zij hiervan bestuurslid. Van 1989 tot augustus 2020 was zij als vrijwilligster vast contactpersoon van een cliënt bij Rekkense Inrichtingen/Eefdese tehuizen, nu Trajectum Hanzeborg. Ze bezocht hem iedere maand, nam hem vaak een dag mee uit en was er altijd bij bijzondere gelegenheden.

Ook was mevrouw Pastoor tot 2019 tien jaar lid van het Hoofd stembureau/Centraal stembureau in het Doesburgse stadhuis.

Foto: Hanny ten Dolle

Frans Vierveijzer

Frans Vierveijzer uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs speldde hem op het Stadhuis zijn lintje op.

Bijna 28 jaar zette de heer Vierveijzer zich belangeloos in voor de gemeenschap. Vanaf 1992 was hij bestuurslid van kegelvereniging Alle Negen. Toen de sluiting van het kegelhuis in De Commanderije in 2007 het einde dreigde te betekenen van de kegelsport in Doesburg, heeft de heer Vierveijzer een centrale rol gespeeld in het opzetten van de Stichting Kegelsport Doesburg 2007 (SKD2007). Doel was een nieuw kegelhuis in Doesburg realiseren en zo de kegelsport voor Doesburg terug te halen en te behouden. Zeven kegelclubs op één lijn krijgen in Doesburg was een hele opgave, maar dat is gelukt. En in 2012 opende een nieuw kegelhuis. Vanaf 2007 tot medio 2019 zette Vierveijzer zich in voor SKD2007, onder andere als bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger op diverse terreinen.

Daarnaast heeft hij van 2000 tot 2010 ook nog ondersteunende activiteiten verricht als buitengriffier voor De Rechtspraak, Rechtbank Gelderland. Door zijn goede kennis van de automatisering, heeft Vierveijzer veel mensen op vrijwillige basis geholpen om hun pc-problemen op te lossen.

Foto: Hanny ten Dolle

Marlies van Amerongen-Boomars

Marlies van Amerongen uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg in boekhandel Jansen & de Feijter haar lintje opgespeld door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

Mevrouw Van Amerongen-Boomars is een zeer actief, ondernemend, maar vooral ook innemend persoon, buitengewoon betrokken en een prettig persoon om mee te werken. Ze doet wat ze belooft en levert hoge kwaliteit werk af, altijd met een glimlach.

Zij is vanaf het oprichtingsjaar 2005 bij de Voedselbanken Nederland begonnen als vrijwilliger en gaat vanwege haar leeftijd en toenemende mantelzorg taken nu afbouwen. Ze is al bijna 30 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van het H.A. Lorentzhuis in Velp. Zij bewaakt het beheer van de financiën en denkt mee hoe uitgaven in het belang van de bewoners gedaan kunnen worden. Ook draagt zij ideeën voor activiteiten en afdelingsuitjes aan. In 2008 is mevrouw Van Amerongen-Boomars met grote betrokkenheid gestart met vrijwilligerswerk bij Stichting Het Oeverhuis. Waar nodig springt zij in en biedt een luisterend oor aan bezoekers. Daarnaast beheert zij de website van de stichting.

Foto: Theo Jansen

Corrie Boom-de Ruiter

Corrie Boom-de Ruiter uit Ellecom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde haar het lintje op in De Peerdestal.

Voor mevrouw Boom-de Ruiter is vrijwilligerswerk geen vrijblijvendheid. Zij neemt haar taken zeer serieus en professioneel op zich. Vanaf haar pensionering in 2006 heeft zij zich ingezet als vrijwilliger. Eerst bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in Rheden, waar zij werd ingezet ter ontlasting van de mantelzorgers van terminale patiënten in de nacht. Vanaf 2018 is zij zich ook in gaan zetten voor Stichting Stoer. Mevrouw Boom-de Ruiter heeft zich hiervoor om laten scholen tot huisbezoekconsulent in de gemeente Rheden. Vervolgens deed zij een opleiding tot ouderenadviseur, eveneens voor de gemeente Rheden. Zij verzorgt nu ook zelf opleidingen voor ouderenadviseurs en maakt daarbij gebruik van ervaringen vanuit de praktijk. Sinds juni 2021 heeft mevrouw Boom-de Ruiter ook nog de functie gesprekspartner levenseindevragen aan haar CV toe mogen voegen en is zij ambassadrice Positieve Gezondheid bij de KBO-PCOB.

Foto: Theo Jansen

Fred Haandrikman

Fred Haandrikman uit Dieren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje in de Spankerense Petruskerk opgespeld door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

Het C.V. van de heer Haandrikman start in 1985. Al 36 jaar zet hij zich als bestuurslid in voor de Stichting Hervormd Kerkelijk Centrum De Kerkhorst in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost. Zijn werkzaamheden zijn vaak voor het nut van het algemeen en worden meestal in groepsverband uitgevoerd en maakt een verbeterslag mogelijk. Veel mensen hebben profijt van zijn deskundigheid.

Sinds 1989 is de heer Haandrikman lid van het bestuur van de Stichting Jut van Breukelerwaard. Het bestuur kent hem als een vriendelijke, zeer betrokken, maar bovenal onvermoeibare meedenker en doener. Haandrikman is ook voorzitter van het Energieteam Verbuursamen Dieren Noord-Oost. Dit team helpt bewoners met het verduurzamen van hun woning en wil wijkbewoners in Dieren Noord-Oost bewust maken van de uitdagingen die er liggen op het gebied van de energietransitie.

De Stichting Dorpskerk Spankeren is opgericht in 2016 en de heer Haandrikman ondersteunt als vrijwilliger de stichting bij het bedienen van de facilitaire voorzieningen en draagt hij zijn kennis over aan de stichting.

Foto: Theo Jansen

Nel Peters-Buurman

Nel Peters-Buurman uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden verraste haar op de begraafplaats aan de Bergweg en speldde haar het lintje op.

Mevrouw Peters-Buurman heeft duidelijke secretariële gaven, waar andere bestuursleden graag op leunen. Zij zorgt voor de agenda van de vergaderingen, maakt het verslag en vergeet nooit iets. Daarnaast beheert en administreert zij de uitgifte van graven en bijzettingen.

Mevrouw Peters-Buurman heeft veel werk verzet bij de oprichting van de Stichting Behoud RK Begraafplaats Bergweg Velp. Het is de combinatie van vakmanschap en overzicht wat haar werk zo bijzonder maakt en dat al ruim 20 jaar voor gemiddeld 20 uur per week op inmiddels respectabele leeftijd.

Foto: Theo Jansen

Ansineke van Oosterom-Boekhold

Ansineke van Oosterom-Boekhold uit Rheden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden reikte haar deze onderscheiding uit in het Dorpshuis.

Mevrouw Van Oosterom-Boekhold heeft zich vanaf het moment dat zij in de gemeente Rheden is komen wonen, rond 1970, getoond als iemand die dienstbaar en betrokken is ten opzichte van de samenleving. Haar gezondheidstoestand heeft haar er nooit van weerhouden vrijwilligerswerk te blijven doen of nieuwe initiatieven te ontplooien. Door haar manier van optreden dwingt zij respect af bij de mensen met wie zij samenwerkt. Als lid van het CDA van de gemeenteraad van de gemeente Rheden, maar ook als bestuurslid van de CDA afdeling Rheden-Rozendaal en de organisatie van het CDA vrouwenberaad bij de provincie, heeft zij blijk gegeven van een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Daarnaast is mevrouw Van Oosterom-Boekhold vele jaren actief geweest in de protestantse kerken van Rheden. Zo heeft zij er aan bijgedragen dat de Dorpskerk van Rheden ‘Fair-Trade-kerk’ is geworden en was zij initiatiefneemster voor de aanschaf van een regenboogvlag.

Foto: Theo Jansen

Ria van Voorst- Lockhorst

Ria van Voorst –Lockhorst uit Dieren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde haar in de Ontmoetingskerk haar lintje op.

Mevrouw Van Voorst-Lockhorst heeft al vanaf 1979 meerdere functies bekleed als vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Dieren. Zij heeft zich op talloze manieren meer dan verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger. En dat altijd enthousiast en met tomeloze inzet, precisie en grote kundigheid. De taken en functies zijn voor haar een middel en drijfveer om er vanuit haar geloof te zijn voor een naaste. Mevrouw Van Voorst-Lockhorst is een warme persoonlijkheid, altijd bereid iets voor een ander te doen. Op de basisschool van haar dochter was zij lid van de Ouderraad. Niet alleen om de praktische uitvoering, maar meedenken in de organisatie van grote evenementen zoals speldagen, maken van decors met de ouders en uitvoering van een musical. Ook werd zij lid van het bestuur van PCO Dieren en werkte mee aan het beleid op de Julianaschool, De Akker en De Boomgaard. In diverse subcommissies had zij inbreng om te komen tot een fusie, wat resulteerde in de vereniging Prot. Chr. Basisonderwijs in de gemeente Rheden. Sinds 2017 is mevrouw Van Voorts-Lockhorst verbonden aan het Projectkoor Dieren. Zij houdt ledenlijsten bij, maakt roosters voor de catering, verspreidt posters en verzorgt alle communicatie rondom het Projectkoor.

Foto: Theo Jansen

Auke Walda

Auke Walda uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door onvoorziene omstandigheden is zijn onderscheiding al eerder aan hem uitgereikt.

Los van de veelheid aan jarenlange vrijwilligersactiviteiten, is kenmerkend voor de heer Walda dat hij nooit opgeeft. Hij heeft talent om anderen voor zich te winnen en ook te enthousiasmeren dat zij van harte meedoen aan de desbetreffende activiteiten. De heer Walda initieert daarnaast ook graag nieuwe activiteiten die grondig voorbereid worden, ook op het vlak van financiën. Naast zijn grote inzet binnen de gemeenschap van de Protestantse Gemeenten van Arnhem en Velp, zet Walda zich ook in voor de Stichting Sukarela Dian-darat. Hij is in de zomer van 2016 op eigen kosten meegereisd met het bestuur van de Stichting naar het dorp Dian-darat in de Molukken. De stichting zet zich belangeloos in voor het verbeteren van de leefomstandigheden in dit dorp. Na terugkomst is de heer Walda toegetreden tot het bestuur met als taak projectmanager.

