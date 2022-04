Herdenkingen in Brummen, Eerbeek en Hall

GEM. BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen roept alle inwoners op om op woensdag 4 mei deel te nemen aan één van de stille tochten in de gemeente Brummen. Zowel in Eerbeek en Brummen als in Hall vinden herdenkingsactiviteiten plaats, waar oud en jong aan kan deelnemen.

Bij het Pater Dekkerhuis in Eerbeek begint om 18.45 uur een herdenkingsbijeenkomst met muziek, (samen)zang, gedichten van kinderen en toespraken. Om 19.15 uur vertrekt de stille tocht naar het herdenkingsmonument op de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg. Hier leggen de wethouders Ine van Burgsteden en Ingrid Timmer namens het gemeentebestuur een krans. Leerlingen van CBS De Enk dragen een gedicht voor en muziekvereniging Eendracht brengt koraalmuziek. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend is er een defilé langs het monument.

In het dorp Brummen start de tocht op 4 mei om 18.50 uur bij het gemeentehuis in Brummen. Namens het gemeentebestuur loopt burgemeester Alex van Hedel mee. Via het monument voor het gemeentehuis lopen de deelnemers naar het Joods monument. Van daaruit gaat de tocht verder via het Marktplein richting het oude postkantoor. Tenslotte eindigt de stille rondgang rond 19.50 uur bij de Pancratiuskerk. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna wordt voor iedereen het programma in de Pancratiuskerk voortgezet met een herdenkingsbijeenkomst.

Stille tochten

De stille tochten worden te voet en in stilzwijgen afgelegd. Kinderen lopen onder begeleiding mee. Van 19.45 uur tot dertig seconden voor 8.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. Er worden geen vaandels of vlaggen meegevoerd. Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. De gemeente verzoekt iedereen ook op andere locaties deze plechtige stilte in acht te nemen.

Herdenken in Hall

Stichting Hall Leeft, obs De Vossestaart en de Protestantse Gemeente Hall Voorstonden verzorgen ook dit jaar weer de dodenherdenking op 4 mei. De plechtigheid zal plaatsvinden van 17.30 tot 18.15 uur op de algemene begraafplaats in Hall. Het programma bestaat uit enkele sprekers, waaronder burgemeester Alex van Hedel. Kinderen van de basisschool zullen een gedicht voorlezen en tot slot is er een kranslegging bij de graven van omgekomen militairen en burgerslachtoffers (voor zover bekend) van de Tweede Wereldoorlog.