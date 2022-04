Gerda Marsman bij Vrouwen van nu

DIEREN – Woensdag 6 april komt Gerda Marsman op bezoek bij Vrouwen van Nu in de Ontmoetingskerk in Dieren. Gerda is een wereld-fietsster. Ze vertelt graag over haar lange fietstochten door Australië, Alaska, Canada, Chili en Japan. Gerda vertelt boeiend, vol humor en met veel passie haar verhaal. Aanvang is 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden en niet leden betalen 4 euro.