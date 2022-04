Genieten op de Oranjekermis in Velp

VELP – Afgelopen weekend was het weer genieten blazen op de Oranjekermis in Velp. Na twee jaar afwezigheid konden mensen uit Velp en omgeving weer in de vele leuke attracties. Vrijdagmiddag was een speciale dag voor jongeren en ouderen met een beperking van Siza. Zij werden door de Oranjevereniging getrakteerd op middagje kermis. Ook burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden was aanwezig om de bezoekers te vergezellen in de attracties. Ondanks de winterse omstandigheden genoten zij van een heerlijke middag.

Foto: Theo Jansen