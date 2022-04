Gemeenten Rheden en Rozendaal peilen meningen Masterplan Veluwezoom

GEM.RHEDEN/ROZENDAAL – De gemeenten Rheden en Rozendaal voeren vanaf 11 april een draagvlakmeting uit onder de inwoners van de beide gemeentes en de gebruikers van het Nationaal park de Veluwezoom. Dit doen ze om meer inzicht te krijgen in het draagvlak voor het Masterplan Veluwezoom.

Sinds het voorjaar van 2021 werken de twee gemeenten samen met Natuurmonumenten aan het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan moet ervoor zorgen dat de balans tussen natuur recreatie en verkeer in het Nationaal Park Veluwezoom wordt verbeterd. Het vastgestelde Principeplan wordt nu uitgewerkt tot het Masterplan Veluwezoom. In juni 2022 wordt zowel het Masterplan als het uitvoeringsprogramma aangeboden aan de gemeenteraden. Op dat moment zal er meer duidelijk zijn over het moment waarop de in het plan opgenomen maatregelen worden ingevoerd.

Het bureau Opiniepijlers voert de draagvlakpeiling uit. Vanaf 11 april gaat dit bureau, in opdracht van de gemeenten Rheden en Rozendaal, de meningen van inwoners en bezoekers van het gebied peilen over het Masterplan. Op zeven verschillende plekken en gaan zij met ongeveer 250 mensen over dit onderwerp in gesprek. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om op www.rheden.nl/masterplan de enquête in te vullen.

De enquête kan vanaf maandag 11 april tot en met dinsdag 19 april, worden ingevuld op www.gemeenterheden.nl/masterplan worden ingevuld. De resultaten van de peiling hebben geen invloed meer op de inhoud van het plan, maar zijn wel bedoeld om de raden inzicht te geven in het draagvlak dat onder de gebruikers van het Nationaal Park leeft. De resultaten maken daarom ook deel uit van de stukken voor de besluitvormende raadsvergadering over het Masterplan in juni 2022.

De Opiniepijlers staan, onder voorbehoud, tussen 10.00 en 16.00 uur op de volgende plekken:

Maandag 11-4 Parkeerplaats AH in Velp

Di-ochtend 12-4 Speeltuin Van Aldenburglaan, Van Raesfeltlaan in De Steeg

Di-middag 12-4 De muziekkoepel in Ellecom

Wo-ochtend 13-4 Weekmarkt in Dieren

Do-ochtend 14 -4 Het Sprengenhus in Laag -Soeren

Do-middag 14-4 Parkeerplaats restaurant Paviljoen de Posbank

Vrijdag 15-4 Parkeerplaats restaurant Paviljoen de Posbank

Za-ochtend 16-4 Papiercontainer Kerklaan in Rozendaal

Za-middag 16-4 Rozendaalse Veld

Dinsdag 19-4 Hoek Groenestraat/Oranjeweg in Rheden