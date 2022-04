Gemeente Rheden gastgemeente voor Japan tijdens WK Volleybal Dames

GEM. RHEDEN – Rheden is tijdens het WK Volleybal voor Dames gastgemeente voor het Japanse Volleybalteam. Fletcher Landgoed Hotel Avegoor in Ellecom is hun thuisbasis. De komende maanden start een vol programma van WK side-events waarbij het land Japan zeker in de schijnwerpers zal staan en daarnaast is er ook volop aandacht voor gezondheid.

Het WK Volleybal Dames vindt plaats van 23 september tot en met 15 oktober in Nederland en Polen. De poulewedstrijden en de finale worden afgewerkt in het Gelredome Arnhem. Dertig Gelderse gemeenten zijn officieel ‘Host-Gemeente’ en verwelkomen een deelnemend land. Rheden host Japan, een topland in het internationale volleybal dat ver kan komen. Inmiddels is bekend tegen wie Japan uitkomt en wanneer ze spelen. Japan zit in poule D samen met Brazilië, China, Colombia, Argentinië en Tsjechië. Dat betekent dat zij ook de voorrondes in Nederland spelen. De definitieve speeldata en tijden zijn binnenkort bekend.

Wethouder Sport Marc Budel kijkt enorm uit naar het evenement: “We gaan de Japanse speelsters met open armen ontvangen en extra aanmoedigen. Onze droomfinale is natuurlijk Nederland-Japan! Het WK Volleybal is een mega-evenement met miljoenen kijkers. We zijn als gemeente vereerd dat we door het hosten van Japan hier aan mee kunnen doen en we samen met lokale verenigingen, ondernemers en betrokken inwoners prachtige side-events kunnen neerzetten. Zo plukken de dorpen in de gemeente de vruchten van een wereldwijd topsport evenement.”

Rheden in Japans jasje

Rheden heeft in aanloop naar en tijdens het WK extra aandacht voor Japan. Het land heeft een rijke en bijzondere cultuur waarmee leuke events mogelijk zijn. Er vinden activiteiten met Japanse speelsters plaats en er zijn tickets te winnen voor de Japanse wedstrijden. Bij alle side-events is extra aandacht voor gezonde voeding en leefstijl. Zo gaan volleybalverenigingen REBO ERA Makelaars Rebelle Dieren en Aetos Arnhem/Velp langs op basisscholen voor clinics die toewerken naar een afsluitend schoolvolleybaltoernooi. Scholen en verenigingen in de gemeente kunnen zich opgeven voor workshops over gezonde voeding, eten & sporten en meer. Ook wijkverenigingen, ondernemers en bedrijven worden gevraagd activiteiten te organiseren.

Net-Sportvelden

Mooi nieuws is ook dat er in Velp, Dieren en Ellecom een gloednieuw net-sportveld komt op openbare school- en speelpleinen. Op dit veld kunnen kinderen, jongeren en volwassenen allerlei netsporten doen: volleybal, tennis, badminton, voetvolley of pickleball. De net-sportvelden worden met hulp van een subsidie van de provincie Gelderland aangelegd in aanloop naar het WK. De velden komen op de schoolpleinen van LeerRijk in Dieren, de Anne Frankschool in Ellecom en op het sportcourt naast het Biljoenbad in Velp.

Meedoen

Inwoners die mee willen helpen of een side-event willen organiseren, kunnen contact opnemen met projectleider Ruud van Dijk van Sport in Rheden: sportstimulering@rheden.nl of kijk op sportinrheden.nl