Geld en expertise beschikbaar voor gezondheid en bewegen

GEM. BRUMMEN – Initiatiefnemers die een lokaal project rondom een gezonde leefstijl willen opzetten voor de inwoners van de gemeente Brummen, kunnen nog tot 1 mei een financiële bijdrage aanvragen.

Een groot aantal partijen heeft, inmiddels alweer een poosje geleden, het preventieakkoord en het sport- en beweegakkoord tot stand gebracht. In deze akkoorden zijn concrete acties opgenomen. Het sport- en beweegakkoord gaat over een leven lang met plezier sporten en bewegen en wat je daarvoor kunt doen. Het preventieakkoord richt zich op de gezondheid van onze inwoners. Er staan al veel ideeën op papier en een aantal wordt al in de praktijk gebracht.

Eén van de initiatieven die onlangs is gestart, is fruit na de wedstrijd. Nadat jeugdspelers van Sportclub Brummen hun wedstrijd gespeeld hebben, krijgen zij een stuk fruit aangeboden. Fruit eten wordt op deze manier gewoon voor alle jeugdspelers, die hopelijk ook op latere leeftijd deze gezonde gewoonte volhouden. Het initiatief ‘fruit na de wedstrijd’ wordt vanuit het preventieakkoord gesubsidieerd en mede mogelijk gemaakt door Riwis en Bas Jansen Groente en Fruit.

Een grijze container zet kinderen niet zo snel in beweging, maar de beweegcontainer doet dit zeker wel! Op alle basisscholen staat een beweegcontainer, die gevuld is met allemaal leuke sport- en spelattributen. Stichting Sportkompas heeft dit in samenwerking met alle basisscholen en de gemeente gerealiseerd. Kinderen zijn erg blij met de extra sport- en spelmogelijkheden en worden gestimuleerd om tijdens de pauzes lekker te bewegen.

Een mooi voorbeeld hoe een gezamenlijk doel tot een initiatief kan leiden is de samenwerking tussen de Eerbeekse Sociëteit, Stichting Sportkompas en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Zij houden samen op 3 mei een inspiratiesessie op het gebied van de gezonde werkvloer. Fitte werknemers zijn productiever, zijn minder vaak ziek en brengen meer energie en plezier naar de werkvloer. Met deze sessie wordt op een leuke en inspirerende manier bewustwording over vitaliteit op de werkvloer gecreëerd.

Mooie voorbeelden, maar de gemeente Brummen vindt echter dat er nog meer mogelijk is en ook nodig is. In totaal is er dit jaar 40.000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Iedereen die een geweldig idee heeft op het gebied van sporten en bewegen of een oplossing heeft om inwoners te stimuleren gezondere keuzes te maken, kan voor 1 mei een plan indienen. De voorwaarden zijn te vinden op www.brummen.nl onder het kopje ‘sport en gezondheid’.