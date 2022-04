Forum Brummense gemeenteraad

GEM. BRUMMEN – De nieuwe gemeenteraad van Brummen mag donderdag 7 april aan de slag tijdens een forumbijeenkomst. Op de agenda staan twee inhoudelijke raadsvoorstellen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om met ingang van volgend jaar de uitvoering van de belastingaanslagen uit te laten voeren door het regionaal belastingcentrum Tribuut. Ook buigen de raadsleden zich over een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Daarnaast komt de lijst met ingekomen stukken aan bod en kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De forumbijeenkomst is in de raadzaal op het gemeentehuis en begint om 19.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en iedereen kan deze bijwonen. Wie wil inspreken, kan zich aanmelden via griffie@brummen.nl en tel. 0575 – 568531. De agenda en achterliggende stukken staan op www.brummen.nl.