DIEREN – De hockeyers van MHC Dieren speelden zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen MHC Doetinchem. De club uit Doetinchem was oppermachtig op het veld. Dieren koos in de eerste helft aanvallend te spelen. In de tijdbreak besloten ze verdedigend te gaan spelen en bij de man te blijven. Met een uitslag van 1-11 kregen zij een flinke nederlaag voor de kiezen.

Foto: Jorg Ploeger