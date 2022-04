Filmhuis Doesburg: twee schitterende natuurfilms en een bijzondere Moederdagfilm.

DOESBURG – Filmhuis Doesburg toont deze week twee schitterende natuurfilms: Silence of the Tides en The Velvet. Op Moederdag is The Singing Club te zien. De films worden vertoond in Het Arsenaal.

Op woensdag 4 mei om 20.45 uur is Silence of the Tides te zien. Deze film wordt omschreven als ‘een filmische liefdesbrief, een intens cinematografisch portret van het internationale Waddengebied.’

Vrijdag 6 en woensdag 11 mei om 20.00 uur wordt de natuurfilm The Velvet vertoond. Het Tibetaans Hoogland is het leefgebied van talloze bijzondere diersoorten, van de wilde yak tot de Tibetaanse blauwe beer. Natuurfotograaf Vincent Munier en schrijver-beroepsavonturier Sylvain Tesson trokken wekenlang te voet door de hoogvlakte, op zoek naar de uiterst schuwe sneeuwluipaard. De avonturiers vieren de eenvoudige schoonheid van alles wat ze tegenkomen. Ook wanneer hun zoektocht naar het hogere doel niet zo voortvarend gaat als gehoopt en iedere andere filmmaker

of avonturier allang de moed verloren zou hebben.

Op zondag 8 mei staat een Moederdagfilm The Singing Club op het programma. Hierin staan sterke vrouwen centraal die hun zorgen proberen weg te zingen als partners van naar Afghanistan uitgezonden beroepsmilitairen. Ze zijn achtergebleven in het quasi-dorp van een legerbasis, met één winkel, identieke huizen en straffe bewaking bij de poort. Vervolgens maar wachten en wachten, de angst voor slecht nieuws wegslikken (of drinken) en de kinderen zo normaal mogelijk opvoeden. Nieuwkomer Sarah stelt voor een zangkoor op te richten. Kunnen deze verschillende soldatenvrouwen hun eigen stem vinden?

www.filmhuis-doesburg.nl