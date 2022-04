Filmhuis Doesburg draait The Courier en En Attendent Bojangles

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont woensdag 6 april het spionageverhaal The Courier. Op vrijdag 8 en woensdag 13 april is En Attendent Bojangles te zien. De voorstellingen zijn in Het Arsenaal en beginnen elk om 20.00 uur. Reserveren kan via filmhuis-doesburg.nl.

The Courier gaat over de onopvallende Engelse zakenman en spion Greville Wynne. Hij speelde in de Koude Oorlog een cruciale rol als koerier van duizenden gelekte documenten van Oleg Penkovski, een hooggeplaatste Rus die de Engelsen informeerde over de locatie van kernraketten.Hij werkt samen met een Russische contraspion om informatie in te winnen omtrent het kernwapenbeleid van de Sovjet-Unie. Het beoogde doel van de missie is de Cubaanse rakettencrisis oplossen.

En Attendant Bojangles is een uitbundige, zonnige Franse Film met halverwege donkere wolken die zich samen pakken. Georges en Camille vormen een dromerig Frans stel dat op de vlucht slaat voor de werkelijkheid. Ze feesten, drinken, dansen op hun favoriete nummer Mr. Bojangles. Een nummer over een tragikomische man die zijn bedroevende situatie wegdanst met een lach. Ze leiden een onbezorgd bestaan in hun Parijse appartement en toeren langs de Rivièra terwijl thuis de blauwe enveloppen zich metershoog ophopen naast de brievenbus. Camille is duidelijk op de vlucht voor een heftig trauma uit haar jeugd. Stilstaan betekent voor haar ingehaald worden door die ondraaglijke pijn. VGeorges volgt haar uit liefde in alle dromen en wilde plannen. Als Camille op een dag te ver gaat, lukt het niet langer om de realiteit buiten de deur te houden.