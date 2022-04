Extra klaslokaal St. Pancratius geopend

BRUMMEN – Maandag 21 maart werd het extra klaslokaal van de St. Pancratiusschool in Brummen geopend door wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen. Dit deed zij samen met de leerlingenraad.

Er is de afgelopen driekwart jaar hard gewerkt aan het nieuwe lokaal, dat bestemd is voor de leerlingen van groep 8. Wethouder Timmer vindt het erg fijn dat de uitbreiding van de school zo snel is gerealiseerd. “Leerlingen hebben nu echt weer letterlijk en figuurlijk de ruimte en lucht om te leren en te ontwikkelen.”

Per Theeuwes, directeur St. Pancratius, is ook erg blij met het extra klaslokaal. “Deze ruimte hebben we echt nodig om aan onze acht groepen op één locatie les te kunnen geven volgens onze onderwijsvisie met modern, gevarieerd en eigentijds onderwijs.”

Door de bouw van het extra klaslokaal is er een echte functionele ruimte bijgekomen ter vervanging van de ruimte op zolder. “Deze ruimte was echt te krap en te warm om te volstaan als klaslokaal. Een situatie die ik bij mijn eerste werkbezoek aantrof, die echt niet meer kon”, volgens wethouder Timmer. De zolder is nu een multifunctionele werkruimte annex bibliotheek voor de leerlingen van de bovenbouw. “Dit sluit mooi aan bij de inzet vanuit het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid, waarin we als gemeente geïnvesteerd hebben om op elke school een schoolbibliotheek gerealiseerd te krijgen,” vult Timmer aan.

Per Theeuwes heeft het al over een nieuw project: “Omdat de bouw nu klaar is, kunnen we verder met de aanleg van ons groene schoolplein. Bewegend leren is een van de pijlers van ons onderwijs. We dragen trots het vignet Gezonde School en we besteden hier dan ook veel aandacht aan. Kinderen kunnen hier straks naar hartenlust bewegen. Stichting Sportkompas is hierin een belangrijke partner. Ook zal het plein worden ingezet voor spelend en onderzoekend leren en komen er een moestuin en een buitenlokaal bij.”