Expositie in kerkje Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – In het kerkje in Laag-Keppel is nog tot en met 23 april een expositie te zien met werk van drie kunstenaars. De kunstwerken van Ben Haggeman en Jurjen de Haan worden gecombineerd met de nieuwe glasobjecten van Sabine Lintzen. De expositie is te bezoeken van donderdag tot en met zaterdag.

Jurjen de Haan (1936-2018) was schilder, tekenaar en ruimtelijke vormgever. Als tijdgenoot van de Cobra-groep heeft De Haan zijn eigen stijl; de fleurige coloriet van de Cobra-schilders in combinatie met het typische Haagse grijs. Hij werkte graag op grote doeken en gold als belangrijke vertegenwoordiger van de Nieuwe Haagse School.

Ben Haggeman koos na diverse omzwervingen begin jaren 80 voor het vrije kunstenaarschap. Haggeman speelt met licht; zijn spattechniek doet onvermoed licht opgloeien en brengt kleur in de getekende bouwwerken. Zijn techniek, die zich laat omschrijven als ‘geschilderde tekeningen’, bestaat meestal uit het laag op laag aanbrengen van tekeningen, in een mengsel van inkt en acryl.

Sabine Lintzen is ontwerper, onderzoeker en technicus. Al ruim twintig jaar werkt zij met geblazen glas. Ze maakt zowel architectuur gebonden werk, als unica voor onder andere Maastricht University en Nationaal Glasmuseum Leerdam.