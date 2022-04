Expositie Fragmenten in Nieuwe Ruimte

VELP – Nog tot en met 29 mei is in Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst, de expositie Fragmenten te zien. Deze maand is Laurens Wesselingh de kunstenaar van de maand. Hij nodigde Adriaan van Esveld en Hetty van de Zand uit om mee te exposeren.

De drie exposanten kennen elkaar van model- en later ook het landschapstekenen. Doordat er tijdens de pandemie niet binnen samengewerkt kon worden, gingen de kunstenaars naar buiten. En dat bracht nieuwe inzichten en nieuw werk. Hoewel het getoonde werk uiterlijk verschilt, hebben de exposanten gemeen dat ze in de vormgeving de keuze maken om ‘het overbodige’ weg te laten en te kiezen voor de ‘klare lijn’.

Laurens Wesselingh, studeerde in 1979 af aan de Kunstacademie in Arnhem. Voor hem was het volgen van een aantal workshops naar bewegend model een alternatief voor het ‘statische’ modeltekenen. De beweging van het model is feitelijk alleen vast te leggen in heel korte schetsen. Uit de schetsen die hij maakte haalde hij nieuwe vormen, die hij omzette in linosnedes.

Voor Adriaan van Esveld betekenden de lockdowns een koerswijziging. Of eigenlijk meer een bevestiging van wat hij al wist: tekenen en schilderen onderweg en op reis is heel aantrekkelijk en inspirerend. Hij schilderde op markante plekken zoals Warnsborn, kasteel Biljoen en het schooltje van Rozendaal.

Hetty van de Zande heeft zich de afgelopen tijd ook bezig gehouden met fotografie en keramiek. Daarbij laat ze zich graag verrassen door wat zich voordoet. Starten met een summier plan, zonder op zoek te zijn naar een vooraf bedacht doel ontstaan in haar keramisch werk fantasierijke organische vormen. Daarnaast experimenteert ze met het planmatig creëren van geometrisch abstracte objecten en ook daar verloopt het proces vaak anders dan bedacht.

De expositie wordt op zondag 1 mei om 15.00 uur geopend in het kerkje aan de Dr. Fabiusstraat 12 in Velp. De expositieruimte is aan de Oranjestraat 36a. De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.