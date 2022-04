Einde tentoonstelling, maar thema Respect blijft leven in Brummen

EERBEEK – Ans van Breda heeft met haar schilderij ‘Respect begint in het klein’ de creativiteitswedstrijd Respect gewonnen. Burgemeester Alex van Hedel reikte haar in de Kruiskerk, waar alle inzendingen te zien waren, een certificaat en cadeaubon uit. Bij de scholieren ging de eerste prijs naar groep 7 van De Triangel met hun collage over respect.

De creativiteitswedstrijd werd uitgeschreven door de Kruiskerk. Er werden zo’n 80 kunstwerken ingezonden, die van donderdag 17 tot en met dinsdag 22 maart te zien waren in de kerk. Ongeveer 150 mensen hebben de tentoonstelling bewonderd. Zij waren volgens de organisatie zonder uitzondering positief over de tentoonstelling. In het gastenboekje stonden mooie reacties, zoals “Ontroerend, actueel en indrukwekkend” en “Veelzijdig en verrassend. Ik hoop dat de kerk een inspiratie kan zijn voor meer respect en meer kunst.”

Tijdens de tentoonstelling werd aan vrijwillige bijdragen en met de verkoop van twee kunstwerken 655 euro opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor de zustergemeente van de Kruiskerk in Oekraïne, het Inspiration Centre. Dit centrum biedt ondersteuning aan Gipsy families en kansarme jongeren. Ook op dit moment tijdens de oorlog blijft het centrum hulp bieden.

De aandacht voor respect houdt niet op bij deze tentoonstelling. Vorig jaar is in de gemeente Brummen de Werkgroep Respect ontstaan, vanuit een initiatief van Rosanne van Herksen, toenmalig raadslid in de gemeente. De werkgroep vroeg dorpsdichter Marije Verbeeck een gedicht te schrijven over het onderwerp Respect. Zij schreef ‘Liedje voor allemaal’. Dit gedicht is inmiddels op muziek gezet en het is een vierstemmig muziekstuk voor koren geworden, inclusief pianobegeleiding. Dorpsdichter Marije Verbeeck en de werkgroep Respect willen dit muziekstuk later dit jaar met meerdere koren uit de gemeente Brummen ten gehore brengen. “Het lijkt ons prachtig om het met misschien wel tweehonderd mensen te kunnen zingen. Componist Bernard Hunnekink, zijn roots liggen in de gemeente Brummen, heeft aangeboden het muziekstuk ook voor de muziekverenigingen te bewerken. Dit aanbod houden we als optie open”, aldus de organisatie.

De uitvoering zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op het Stuijvenburchplein in Eerbeek en het marktplein in Brummen. Bij slecht weer zou naar een binnenlocatie moeten worden gekeken. Binnenkort worden alle koren benaderd om mee te doen en de initiatiefnemer willen ook contact zoeken met de orkesten in de gemeente.