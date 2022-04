Eerste liefde-festival in de Bibliotheek Dieren

DIEREN – Flirt-relatiecoach en theatermaakster Saskia Paulissen komt zondag 10 april naar Bibliotheek Dieren. Zij treedt op tijdens een festival rondom de Boekenweek. Er zijn flirtworkshops, een spreekuur over relaties en daten, een swingend optreden van jazz- en soulband FunkedUp en meer.

Het thema van de 87e Boekenweek is ‘Eerste liefde’. Bibliotheek Veluwezoom brengt, samen met Cultuurbedrijf Riqq, met dit festival een eigen ode aan dit thema. Flirt-relatiecoach en theatermaakster Saskia Paulissen geeft een interpretatie van het boek ‘Waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen wat ze eigenlijk niet willen vertellen’. Het boek laat zien hoe komt dat je met lichaamstaal iets anders uitstraalt dan je zelf denkt. Het gaat over duimvertoon, de tunnelvisie van mannen, het miniroksyndroom, pluisjes plukken, de cowboypose en territoriumdrift bij automobilisten. Saskia Paulissen maakt mensen bewust van hun eigen lichaamstaal, geeft workshops flirten en beantwoordt vragen.

Jazz- en soulband FunkedUp treedt op, er zijn lekkere drankjes, een boekenstand van boekhandel Jansen & de Feijter en is volop gelegenheid om andere mensen te ontmoeten tussen de boeken in de Bibliotheek. Het eerste liefde-festival is op zondag 10 april en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar kan bij Bibliotheek Dieren via tel. 0313-415476 of via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda. De entree kost 15 euro. Leden van de bibliotheek met een standaardabonnement betalen 10 euro. Plusleden kunnen gratis deelnemen aan het festival.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/boekenweek