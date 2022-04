Een Stief Kwartiertje: Traditioneel vuur

Tegenwoordig zijn de meeste paasvuren gedoofd voordat ze zijn aangestoken. In de Achterhoek en Twente, maar ook in onze contreien was het traditie om tegen Pasen een grote toren van afvalhout te bouwen, waarvoor vergunning moet worden verkregen, maar de meeste burgemeesters hielden hun aansteker onder het bewuste papier en ging het festijn vroegtijdig in rook op. En als burgemeesters het niet deden, dan deden veel organisatiecomités het wel vanwege de vele veiligheidsvoorschriften, milieubepalingen en nog een aantal verordeningen; zoveel dat veel comités er zelf maar de fik in staken. Zo vreemd was het allemaal niet, omdat er naast hout ook allerlei ander brandbaar materiaal opgestapeld werd, zoals autobanden en dat veroorzaakte milieuschade en ander ongemak. Er dreigde een traditie te verdwijnen en in veel plaatsen is die inmiddels ook verloren gegaan, maar niet in Laag-Soeren; daar houdt men het dorpsvuur brandend.

Het ontsteken van paasvuren is een traditie die al eeuwen in heel Europa voorkomt en bij ons vooral in het oosten van het land. Met het ontsteken van het paasvuur werd de winter symbolisch beëindigd, het lentevuur verbrandt de donkere dagen en de zon wordt verwelkomd en daarmee de vruchtbaarheid en reinheid. In de recente tijd werd het een soort volksfeest met muziek en drank, wat vaak ook het vuur tussen de mensen deed ontbranden in meerdere opzichten. Gelukkig hebben we nog Laag-Soeren. Daar werd de afgelopen zaterdagavond het paasvuur ontstoken en het dorp liep uit; ook kwamen er veel toeschouwers uit de regio.

Tradities zijn gebruiken en gewoonten die van de ene op de andere generatie worden doorgegeven. We spreken dan vaak van overlevering. Tradities moeten in ere gehouden worden is de algemene opvatting, maar ze hebben soms ook moeite om de tand des tijds te doorstaan. Dat tijden veranderen, en daarmee ook gewoonten en gebruiken, zal niemand betwisten, maar de kracht van tradities is dat ze ons verbinden, niet alleen met elkaar maar ook met het verleden. In tradities worden verhalen verteld, geschiedenissen doorgegeven, ervaringen gedeeld.

In Rheden doet men momenteel een ernstige poging iets dat lijkt op een traditie te bewerkstelligen, wellicht wordt dat er wel een. De gemeente is op zoek naar ‘bomen met een verhaal’. Het gaat uiteraard om bomen die niet gekapt mogen worden, tenzij het kappen tot een mooi verhaal leidt. Een boom met een verhaal zal in veel gevallen een oude boom zijn en als die boom een mooi en goed verhaal vertelt dan kunnen we in veel gevallen spreken over overlevering en dat is zeer waardevol. Bomen zijn sowieso zeer waardevol en oude bomen hebben heel wat meegemaakt en houden over het algemeen veel langer stand dan wij mensen. Prinses Irene praatte veel met bomen, maar dat gaat veel mensen te ver. We zouden wel meer naar bomen kunnen luisteren in de brede zin van het woord. Het zal ook de bedoeling zijn dat we gaan luisteren naar de verhalen van en over de bomen en dan is het minder van belang of het verhaal de boom overleeft of de boom het verhaal.

Bomen met een verhaal verdienen extra bescherming, net zoals we tradities willen koesteren en behouden omdat ze waardevol zijn. Vandaar dat ondanks de milieubezwaren het sociaal bindende effect van paasvuren in gemeenschappen bewaard moet blijven. Traditionele vuren moeten blijven branden. Al staat de wereld momenteel in brand en dreigen wij daarnaast de aarde en daarmee onszelf te veel op te warmen, toch is het lente geworden. Altijd moet er ergens hoop flikkeren.

Desiderius Antidotum