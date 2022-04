Een Stief Kwartiertje : Ongelijke strijd

Het is er nog niet, maar het komt eraan. Ze zitten nu nog in de onderzoekfase, maar binnen afzienbare tijd gaan de dieren op de Veluwezoom leren hoe ze moeten samenleven met mensen. Wetenschappers zijn in den lande druk met experimenten om vanuit milieuwetenschappelijke, milieufilosofische en ecologische hoek naar gedrag van dieren te kijken en te bestuderen op welke wijze ze reageren op jagers, wandelaars, recreanten en andere ordeverstoorders. Ze moeten leren daarmee enigszins ordelijk om te gaan. Het is bloedserieus, mocht u denken dat er wellicht wolven-, herten of zwijnenfluisteraars worden ingezet. Ik ben net zo benieuwd naar de uitkomst als u.

Veel dieren zullen uitgerust worden met trackers, een soort GPS, waarmee ze gevolgd kunnen worden. Uitgangspunt is dat onze manier van wildbeheer niet goed is. Maar hoe het wel moet is nog lang niet duidelijk. Er moet uitgezocht worden hoe conflicten tussen mens en dier voorkomen kunnen worden. Hoe mensen dat doen, mag als algemeen bekend worden verondersteld. Tot nu toe hebben dieren hun eigen onderzoek al gedaan op basis van hun intuïtie, maar met beperkt succes, want ze ontdekten dat mensen vaak nog wel te ontwijken zijn, maar de kogels uit hun geweren niet.

In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe de Posbank onveilig gemaakt wordt met auto’s die als vele roedels wilde zwijnen over de stuwwallen razen. Dat heeft tot gevolg gehad dat de gemeenten Rheden en Rozendaal een afschotvergunning voor auto’s hebben afgegeven, maar onderwijl dat de jagers hun geweren laden, moet nog definitief worden vastgesteld wanneer en waar er geschoten mag worden. Er zijn al veel automobilisten die het zekere voor het onzekere nemen en vluchtgedrag laten zien, maar anderen willen juist de strijd aangaan en zoeken de confrontatie. Immers, de Posbank, maar feitelijk de hele Veluwe, beschouwen automobilisten als hun jachtgebied, dat ze in stand willen houden, een verworven recht vinden ze. In feite is de mens met zijn auto de grootste predator van het gebied, de wolf is maar een beperkte concurrent. Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken hoe de dieren die ongelijke strijd enigszins in evenwicht kunnen brengen.

Zoals gesteld, menselijk gedrag is al heel vaak onderzocht, met als conclusie variërend van ‘de meeste mensen deugen’ tot aan ‘de mens is de mens een wolf’. Over het algemeen wordt gesteld dat de mens een wolf is. Immers, we hebben met wolven gemeen dat onze evolutionaire erfenis gericht is op zowel solidariteit als egoïsme. Die erfenis staat voortdurend onder druk en helt dan weer over naar de ene, dan weer naar de andere kant. De situatie in Oekraïne is daar het meest actuele voorbeeld van.

Dieren willen te eten hebben en zich kunnen voortplanten en dat het liefst in een prettige herkenbare omgeving. Mensen zouden zich daarin moeten herkennen. Immers, onze voorouders verenigden zich om te jagen, te vechten, te leven en lief te hebben. Problemen ontstaan voornamelijk wanneer mensen en dieren hun eigen omgeving willen uitbreiden en botweg een ander territorium binnendringen. Kortom, de omgevingsfactoren zijn erg bepalend voor de gedragingen van mens en dier. We hebben veel gemeen met wolven, we zijn sociaal maar ook dominant. We zijn echter niet alleen sociale wezens die onderscheid kennen tussen goed en kwaad, maar we zijn ook primaten die naar dominantie streven. De vraag blijft dus wie het meest te leren heeft om vreedzaam samen te leven en wie zich het beste aanpast aan de omgeving.

Desiderius Antidotum