Een Stief Kwartiertje: Knuffelen

Sinds verleden week is er een nieuw fenomeen opgedoken in onze parlementaire geschiedenis. En het meest bijzondere daaraan was dat het een week daarvoor al was gesignaleerd aan de Veluwezoom. Het is een even liefdevol als ontluisterend verschijnsel: knuffelen. Bij de afhandeling van de mondkapjesaffaire werd duidelijk dat bewindslieden opdracht hadden gegeven aan de bazen van het ministerie van Volksgezondheid om Sywert van Lienden te knuffelen bij zijn liefdadige poging de mensheid te redden, omdat hij anders vervelende dingen zou gaan roepen over de belabberde aanpak van de coronacrisis. Inmiddels weten we hoe Sywert zijn dankbaarheid toonde.

Een aantal dagen daarvoor werd er aan de Veluwezoom een knuffelcampagne aangekondigd door de gemeenten Rheden en Rozendaal. Deze week zijn er op diverse plaatsen in beide gemeenten opiniepeilers actief, die voorbijgangers en geïnteresseerden hun mening vragen over het Masterplan Veluwezoom. Het is weliswaar knuffelen achteraf, maar ook gemeentelijke politici laten geen middel onbeproefd als het gaat om hun democratische principes met een liefdadige saus overgoten bij inwoners door de strot te duwen. Knuffelen heet in onze contreien ook wel een draagvlakmeting.

Het Masterplan Veluwezoom gaat over het vinden van een goede balans tussen natuur, recreatie en verkeer in het Nationaal Park Veluwezoom. Dat is de officiële lezing, maar het gaat natuurlijk over de periodieke afsluiting van de Posbank, waarover de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal onlangs een besluit genomen hebben. Gezien de grote verdeeldheid die het besluit van beide gemeenten heeft veroorzaakt, kan deze opiniepeiling gezien worden als een verlate knuffelpartij oftewel een aimabele doodskus. De verwachting is immers dat de besluiten niet teruggedraaid worden, al wordt aan alle kanten beweerd dat de nieuwe gemeenteraden nieuwe besluiten kunnen nemen. Het Masterplan moet nog worden goedgekeurd, maar, zoals gezegd, in feite gaat het over het hete hangijzer, de periodieke afsluiting van de Posbank.

Peilen is de nieuwste vorm van knuffelen. De gemeenten willen hun inwoners liefdevol tegen zich aandrukken in de hoop dat de zorgzame gevoelens als wederzijds ervaren worden. Knuffelen is een vorm van intimiteit en daar kan iets moois uit groeien, althans als het vruchtbaar is. Het probleem van Rheden en Rozendaal is echter dat ze vóór deze jongste knuffelpartij al zijn vreemdgegaan en daar is een boreling uit voortgekomen die niet door iedereen erkend wordt. Immers, er is voordien alleen met allerlei belangengroepen gepraat en niet met inwoners. Het knuffelfestijn van deze week kan daarom ervaren worden als een te late liefkozing met een mogelijke dramatische afloop als besluiten toch niet teruggedraaid worden, oftewel er is een kans dat alle mensen die hun mening geven over de Posbank straks lijden onder het Sywertsyndroom: je denkt dat je het goed doet, maar je komt toch bedrogen uit. De peiling lijkt voortgekomen uit het idee dat men wellicht toch liever ten halve keert dan geheel verdwaalt, terwijl men niet beseft dat men al verdwaald is.

Een enquête van De Gelderlander heeft immers al uitgewezen dat de verdeeldheid blijft bestaan. Ongeveer de helft van de ondervraagden wil dat de Posbank geheel op slot gaat om flora en fauna te laten overleven en dat betekent dat de andere helft iets anders wil, geheel of gedeeltelijk open. Het is polderen op de Posbank en dat geeft de ingebakken tegenstelling goed weer, al het knuffelen achteraf ten spijt. Deze verlate peiling is een slecht knuffelexcuus en toont het onvermogen van bestuurders door eerst besluiten te nemen en dan bewoners te vragen wat ze ervan vinden.

Desiderius Antidotum