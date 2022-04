Een Stief Kwartiertje: De Hallse Zon

Het is alweer even geleden dat ik op deze plek aandacht hebt geschonken aan de introductie van de Hallse vlag. Afgelopen zomer zag ik hem vrolijk wapperen in het dorp en in de ommelanden. Het is een kleurrijke vlag. Een belangrijke constatering mijnerzijds was dat er geen grote windmolen op de vlag was gesitueerd als symbool van de vooruitgang in het energielandschap, terwijl die molen wel op de gemeentelijke tekentafel stond warm te draaien. Maar er kwam geen windmolen in het Hallse land en dus ook niet op de vlag. Hall wil wel vooruit, maar neemt het verleden graag mee.

Voor Hall moet alles landelijk blijven. Windmolens worden dan ook door de Hallenaren niet gezien als symbolen van vooruitgang, maar als inbreuken op het landschap. Het landschap is heilig, zo heilig dat Hall zich een nieuwe opdracht heeft gesteld om naast die verfoeilijke windmolen ook de al even verfoeilijke zonneparken te weren. Als dat lukt gaat opnieuw de vlag uit.

Een zonnepark wordt in Hall gezien als een eufemisme; iets dat veel mooier wordt voorgesteld dan de werkelijkheid laat zien. Voor Hallenaren en de meeste mensen is een zonnepark een park waar de zon schijnt en niet een aan het oog onttrokken weiland met daarop aaneengeregen zonnepanelen en dat weiland na weiland, oogverblindend saai. Hall moet landelijk blijven: boers, idyllisch, eenvoudig en natuurlijk. Er is dus veel protest tegen het voornemen om een deel van het agrarische gebied te beplanten met zonnepanelen; het levert weliswaar wat op, maar niet wat de Hallenaren willen.

In Brummen is iedereen blij dat er geen grote windmolens op gemeentegrond worden geplaatst. De gemeente zal echter de gevolgen van het neerhalen van de windmolens moeten compenseren met het opbouwen van zonnepanelen op akkergrond. De rijksoverheid heeft immers de verantwoordelijkheid voor de energietransitie bij de regio’s neergelegd en daar mogen grondeigenaren, inwoners en gemeenten het met elkaar uitvechten. De gemeente Brummen heeft grondeigenaren, voornamelijk boeren, dan ook uitgenodigd te bezien of ze toch niet liever zonnepanelen verbouwen dan mais. En aangezien boeren nooit de neiging hebben gehad om met de buren te overleggen of ze schapen dan wel koeien hun weilanden zouden laten begrazen, zo voelden ze zich ook niet geroepen om met hun buren te overleggen of die een landschap van zonnepanelen verrijkend vinden. Voor de grondeigenaar en de boer is het uiteraard wel verrijkend.

De buurt is boos en aangezien we van Vladimir Poetin niet meer over een oorlog mogen spreken, wordt het al dan niet aanleggen van vele hectaren zonnepark een juridische operatie, die wellicht eindigt op ons nationale slagveld: de Raad van State. Een oorlog is over het algemeen nergens goed voor, zeker niet in Hall, maar hopelijk zal de oorlog in Oekraïne een handje helpen om anders naar de energievoorziening van de komende tijd te kijken. Dat geldt al voor gas, maar het is een algemeen gevoel dat we niet meer van andere minder betrouwbare landen afhankelijk willen zijn wat betreft de energievoorziening, al zullen we daarvoor extra moeten betalen. Vooralsnog hebben we zonnepanelen nodig en zal de discussie ook in Hall gevoerd moeten worden waar die moeten komen. Uiteraard op de daken, maar dat is niet afdoende. Hallenaren houden van zon, want die kleurt het landschap en moet schijnen op de akkers en weilanden en op de daken van huizen, stallen en schuren. Maar als de Hallenaren lekker in de zon zitten en genieten van hun landschap, moeten ze wel nadenken over alternatieve energiebronnen.

Desiderius Antidotum