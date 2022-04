Drie films in Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg is vanaf nu om de week ook op donderdag geopend. De komende week staan er dan ook meerdere films op het programma. De films beginnen om 20.00 uur en zijn te zien in Het Arsenaal.

Op woensdag 27 april is de western The Power of the Dog te zien. Hierin is de dominante rancher allesbehalve blij als zijn broer met een nieuwe vrouw en haar zoon thuiskomt. Het is de start van een meedogenloze oorlog, met als doel de vrouw volledig te ruïneren, terwijl haar zoon als pion wordt gebruikt.

De Noorse film The Worst Person in the World wordt donderdag 28 april vertoond. Julie loopt tegen de 30 en zit niet lekkerin haar vel. Gaat ze door met haar leventje zoals ze dat nu leeft of gaat ze op zoek naar iets anders nu het nog kan? Op een feestje ontmoet Julie de charmante Eivind. Ook hij heeft een relatie. Julie besluit weg te gaan bij haar vriend Aksel en zet letterlijk de tijd stil om door de stad naar Eivind te rennen.

Op vrijdag 29 april en woensdag 4 mei wordt Silence of the Tids vertoond. De film laat zich omschrijven als een intens cinematografisch portret van het internationale Waddengebied, een van de grootste aaneengesloten wetlands ter wereld. De documentaire toont de breekbare relatie tussen mens en natuur. Het is een poëtische overpeinzing zonder voice-overs of interviews, tegen een overweldigend decor van lucht, water, wind, mist en voortdurend veranderend licht.

www.filmhuis-doesburg.nl