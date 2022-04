Dorpsraad wil meer parkeerplaatsen bij Loenense waterval

LOENEN – Verschillende instanties buigen zich over het sterk verbeteren van het toerisme bij de Loenense waterval. Op drukke dagen is het een levensgevaarlijk situatie, omdat de parkeerplaats veel te klein is en er lukraak langs de zeer drukke Beekbergerweg wordt geparkeerd. Het bestuur van de Dorpsraad Loenen wil dat er wat wordt gedaan aan deze gevaarlijke toestand.

Er zijn verschillende gesprekken gaande zijn over deze parkeerplaats. Het plan wordt Waterval 2.0 genoemd. Eerst was er een probleem, omdat de parkeerplaats op Beekbergense grond ligt. De waterval is van Loenen, maar parkeerplaats Beekbergen. Er is een goed overleg geweest van de Dorpsraad Loenen met de Dorpsraad Beekbergen. Deze geeft haar goedkeuring dat Loenen de zaken betreffende de parkeerplaats verder behartigt.

Omdat de parkeerplaats te klein is voor de grote toeloop, moet er gekeken worden naar forse uitbreiding. Met de betrokken eigenaren wordt gesproken om meer grond te krijgen. Ook wordt bekeken om hier toiletten te plaatsen. Vaste kiosken voor de verkoop van ijs en snacks zijn hier volgens de Dorpsraad ook gewenst. Mogelijk zouden ook wandelroutes door de omliggende bossen kunnen worden uitgezet.

Enige tijd zijn bezoekers die naar de waterval kwamen kijken teleurgesteld geweest, omdat de spreng niet stroomde en de waterval dus droog was. Waterschap Vallei en Veluwe liet onderhoud plegen aan spreng door het plaatsen van kantpaaltjes. Nu stroomt de spreng weer als vanouds en kan de jeugd bij mooie zonnige dagen genieten van het heldere Veluwse water.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Op een doordeweekse dag is er volop ruimte, in de weekends is het zoeken naar een plekje op de parkeerplaats bij de Loenense waterval